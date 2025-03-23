舞蹈老師糖尿病憂「失足」 台灣中榮開發「1檢測方式」快速測風險

曾小姐格外重視足部周邊神經併發症風險，參與中榮研究並用主動式短波近紅外高光譜成像儀追蹤，在妥善控制血糖時，也確保足部狀態維持良好。

55歲的曾小姐因愛吃甜食、飲料，9年前確診糖尿病。5年前因控制不良，至中榮醫療團隊治療，糖化血色素從10.1%下降到5.9%，目前都能維持在7%以下良好控制的標準內。作為舞蹈教學工作者，曾小姐格外重視足部周邊神經併發症風險，參與中榮研究並用主動式短波近紅外高光譜成像儀追蹤兩年，在妥善控制血糖時，也確保足部狀態維持良好，讓她感到安心。

根據台灣糖尿病年鑑數據，該地區糖尿病患者已超過220萬，預計5年內將增至近300萬。周邊神經病變是糖尿病常見的併發症之一，盛行率約30%至50%。糖尿病周邊神經病變涉及大、小纖維神經，有症狀的部分患者會感到手腳麻木、刺痛或灼熱感，對其生活品質造成影響；無症狀者，病變可能在糖尿病很早期就發生，對冷熱、針刺、震動、壓覺等知覺變得遲鈍，以致受傷而不自知，若未接受檢查、病人本身也沒有察覺，可隨病情進展影響導致肌肉無力、足部變形，甚至導致足部潰瘍，惡化到需要截肢，危及生命。

主動式短波近紅外高光譜成像儀 有利慢性併發症病程追蹤

目前臨床上現行常用的糖尿病神經病變篩檢方法主要依賴醫生的視診、觸診、音叉和震動檢查等簡單工具，但這些方法容易忽略微小變化。皮膚切片檢查檢測神經末梢密度是對於小纖維神經損傷最準確的檢查，但因具侵入性，不適合常規篩檢。其他無創檢測小纖維神經的方式，如冷熱感覺閾值測試、以及較新的催汗儀，需仰賴病人配合才能完成，對糖尿病盛行率最多的高齡患者而言，執行上是一大挑戰。

臺中榮總團隊經歷6年多時間研究，開發主動式短波近紅外高光譜成像儀，利用短波近紅外光的波段特性，通過高光譜影像分析，評估足部表皮以及皮下組織變化。檢測過程僅需幾秒鐘，為臨床提供快速、客觀且突破肉眼靈敏度限制的篩檢工具，有利於糖尿病慢性併發症病程的進展追蹤。

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