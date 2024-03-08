花粉症舒緩｜櫻花並非原因？了解花粉敏感症狀及預防方法

不少香港人都到日本、韓國等地賞櫻花，由於正值春天，有人擔心受花粉症（英文︰Hay fever）影響，影響旅行興致。不過其實花粉需要在體內累積一定的分量，才會誘發敏感，旅客毋須過分擔心。事實上，花粉症主要原因並非櫻花？而症狀及預防及舒緩方法，都會在本文提及。

花粉症原因 港人對花粉症的認識較淺，花粉症是一種由花粉所引起的過敏反應，因人體免疫系統誤將花粉視為有害物質，就會釋放抗體和抗組織胺抵抗花粉症或過敏性鼻炎。因出現於春天，令不少人都誤會花粉症與櫻花有關，但其實致敏源主要來自柳杉、扁柏和松樹。

花粉症症狀 免疫系統較弱的人士會較易受花粉症困擾，花粉症的症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛痕癢、流眼淚、甚至肌膚粗糙等，嚴重更可能會導致頭痛、腹瀉，甚至誘發氣管炎及哮喘等。

如何預防 花粉症？ 花粉高峰期 多為早上，應避免於早上進行戶外活動 在戶外活動時可戴上眼鏡、帽子及口罩 外出後徹底清潔身體 駕駛時關上車窗 保持窗戶關閉