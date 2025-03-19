花開帶來春天 多吃5種食物助保持肝臟健康

「驚螫」打小人過後，春天也到來了。《黃帝內經》記載，春天是養肝的季節，而為了保持肝臟健康，大家最好要避開高油高鹽食物及酒精，以免護肝不成反傷肝，但有5類食物就可以幫助減輕肝臟負擔，達到護肝養肝的效果。

淨化有害物質 肝臟是人體第二大器官與最大的消化腺，卻也是一個沉默的器官。其主要功能包括儲存能量、分泌膽汁促進脂肪消化、淨化血液的有害物質、調節血糖和膽固醇、代謝酒精和藥物、製造凝血因子等蛋白質。由此可見，肝臟的健康對整個人的健康都十分重要。

5種護肝食物 如果大家想護肝，飲食最好選擇一些低脂低糖低鹽的食物，並要補充足夠的蛋白質、高纖維、維他命與礦物質，幫助減輕肝臟的代謝負擔，而多喝水以促進新陳代謝，稀釋人體的代謝產物與毒素，減少對肝臟的損害。有5種食物則更被認為是養肝的好幫手，分別是西柚、莓類、洋甘菊、番茄及咖啡。

4種傷肝食物 除了上述5種護肝食物，大家也要拒絕4種傷肝食物埋身，第一類是高脂、高糖食品，如油炸食物、動物內臟、甜品等；第二類是高鈉食物，因為鈉含量太多不但會影響血壓，也可造成肝損傷或引發肝臟代謝異常；第三類是酒精，肝病患者尤其不宜飲用；最後一項是藥材及補品，特別是來路不明的產品，隨時可能補肝不成反傷肝。