熱門搜尋:
李兆基逝世 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-03-19 11:30:00

花開帶來春天 多吃5種食物助保持肝臟健康

分享：
肝

春天是養肝的季節。

adblk5

「驚螫」打小人過後，春天也到來了。《黃帝內經》記載，春天是養肝的季節，而為了保持肝臟健康，大家最好要避開高油高鹽食物及酒精，以免護肝不成反傷肝，但有5類食物就可以幫助減輕肝臟負擔，達到護肝養肝的效果。

淨化有害物質

肝臟是人體第二大器官與最大的消化腺，卻也是一個沉默的器官。其主要功能包括儲存能量、分泌膽汁促進脂肪消化、淨化血液的有害物質、調節血糖和膽固醇、代謝酒精和藥物、製造凝血因子等蛋白質。由此可見，肝臟的健康對整個人的健康都十分重要。

adblk6
7招助你肝臟減肥保健康（am730製圖） 肝臟減肥保健康｜多做運動可以消耗身體的脂肪 肝臟減肥保健康｜多吃含有蘿蔔硫素的十字花科蔬菜，如椰菜、西蘭花及白蘿蔔等，有助肝臟解毒。含硫的食物如大蒜、洋葱，都可以提高肝臟的排毒能力 拷貝 肝臟減肥保健康｜身體的新陳代謝不少得水分，因此大家要喝足夠的水，才可以促進肝臟活動 肝臟減肥保健康｜減少飲食中的糖分，盡量少吃精緻澱粉及含糖飲料等都是高糖食物 肝臟減肥保健康｜盡量避免或降低攝取酒精 肝臟減肥保健康｜維持健康體重，肥胖人士要減重 肝臟減肥保健康｜攝取足夠的Omega-3脂肪酸，可以提供人體必需的氨基酸，亦有助降低身體的炎症反應，故可以適量食用牛油果、三文魚及鯖魚

5種護肝食物

如果大家想護肝，飲食最好選擇一些低脂低糖低鹽的食物，並要補充足夠的蛋白質、高纖維、維他命與礦物質，幫助減輕肝臟的代謝負擔，而多喝水以促進新陳代謝，稀釋人體的代謝產物與毒素，減少對肝臟的損害。有5種食物則更被認為是養肝的好幫手，分別是西柚、莓類、洋甘菊、番茄及咖啡。

有5種食物則更被認為是養肝的好幫手，分別是西柚、莓類、洋甘菊、番茄及咖啡。

有5種食物則更被認為是養肝的好幫手，分別是西柚、莓類、洋甘菊、番茄及咖啡。

4種傷肝食物

除了上述5種護肝食物，大家也要拒絕4種傷肝食物埋身，第一類是高脂、高糖食品，如油炸食物、動物內臟、甜品等；第二類是高鈉食物，因為鈉含量太多不但會影響血壓，也可造成肝損傷或引發肝臟代謝異常；第三類是酒精，肝病患者尤其不宜飲用；最後一項是藥材及補品，特別是來路不明的產品，隨時可能補肝不成反傷肝。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能