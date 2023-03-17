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健康
2023-03-17 04:29:54
日報

英國百年品牌 斯林百蘭 創新X豪華 令睡眠空間更臻完美

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九龍灣 德福廣場 歐化傢俬 斯林百蘭

斯林百蘭專門店位於歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內。

源於英國的斯林百蘭，早於100多年前已致力將人們夢寐以求的優質睡眠實踐成真。斯林百蘭床褥曾三度獲英國皇室御用，成為無數國民舒適睡眠的指標。香港斯林百蘭專門店位於歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內，以「店中店」為概念，床褥聯乘傢俬，店內設置多款斯林百蘭創新及豪華床褥，包括Royal系列的皇家級舒適床褥、TempSmart™系列的睡眠科技床褥。

斯林百蘭 TempSmart 床褥

TempSmart™最新型號床褥TempSmart™ 5.0 II駿麗，採用德國研發科技，KIKOO散熱石墨條，助消除過剩熱量，保持涼爽12小時以上。

德國新研發天然睡眠科技 

TempSmart™最新型號床褥TempSmart™ 5.0 II駿麗，德國最新研發天然睡眠科技KIKOO，植入可散熱的石墨條，增強床褥溫度調節功能，保持舒適涼爽長達12個小時，配合TempSmart™的智能微膠囊技術，吸收多餘熱能，保持清爽。當身體變冷時，將儲存的熱量釋放，平衡睡眠溫度。兩項睡眠科技相輔相成下，感受「The Right Temperature Always」的優越睡眠享受，告別悶熱，創造每一晚舒適環境。

駿麗選用ComfortPlush袋裝彈簧系統，可減少睡眠滋擾，完美貼合身體輪廓，以獲得最佳承托。面料方面，特別選用Tencel天絲面料，環保抑菌，不僅具良好透氣性，更有效吸濕排汗，有助床褥避免產生異味。天絲面料耐用之餘，且挺直平整，確保長時間享舒適睡眠體驗。此外，更具備專利HyCare抗菌處理技術，配合純羊毛、防潮循環透氣孔、高密度乳墊等，提升睡眠享受。

斯林百蘭 睡枕

新登場Cool Comfort涼感舒適系列睡枕

全新涼感舒適系列睡枕 帶來羽絨般柔軟感覺

斯林百蘭專門店除多款特色床褥外，亦發售獨特床上用品，全面照顧睡眠質素，令睡眠空間更臻完美。最新登場的Cool Comfort涼感舒適系列睡枕，由優質、超柔軟、超細纖維製成，配合特級平滑的超柔順及超細纖維絎縫枕套，配以記憶海綿承托的枕芯，透過優質超細纖維技術，帶來羽絨般的柔軟感覺，喚來至臻睡眠舒適感。

世界睡眠日優惠 低至58折

斯林百蘭專門店正進行「世界睡眠日優惠」，精選床褥低至58折，Cool Comfort系列睡枕及TempSmart™智能太空枕以65折發售，集合優質床褥與睡枕，令大家更舒適更酣睡。

 

地址：九龍灣德福廣場二期6樓602號舖 歐化傢俬店中店
查詢：2997 4801

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