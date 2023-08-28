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2023-08-28 11:30:21

茄子素食食譜｜日式「偽鰻魚」飯有營又好味 一個步驟止茄子變黑

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茄子素食食譜｜日式「偽鰻魚」飯有營又好味 一個步驟止茄子變黑

茄子素食食譜｜日式「偽鰻魚」飯有營又好味 一個步驟止茄子變黑

擁有紫色外皮的茄子（又稱矮瓜、英文egglant），既可炆煮又可蒸炸，又或以大熱的川燒炮製，都深受不少人的喜愛。但除了魚香茄子外，還有很多方法可以烹調這種含有大量水分及營養素的瓜菜，而只要做利用蒸、切、煎三個步驟，就可以將茄子變身成「偽鰻魚」。

茄子怎麼煮才不會變黑？

茄子是全年皆有供應的瓜菜之一，外皮呈紫紅色，而且皮薄肉嫩，不但水分多，而且含有維他命E及P，以及鉀等營養素。不過，一般在食肆吃到的茄子菜式，大廚為了保持亮麗的顏色，都會用大量食油油炸，若在家食用其實只要用過油約40秒，然後再放進滾水煮一煮，就可以保色又去，用來做涼拌或快炒便可食用。

炒茄子

茄子是全年皆有供應的瓜菜之一。

茄子料理炮製偽鰻魚飯

想為茄子料理菜式帶來一點新意？今次一起跟台灣農糧署的提示，做一道「偽鰻魚」味道的日式蒲燒茄子飯。

材料：中型茄子1隻、芝麻適量、葱適量、白飯、豉油2湯匙、味醂2湯匙、料理酒1湯匙、水1湯匙。

偽鰻魚飯

日式蒲燒茄子飯

偽鰻魚飯做法

1. 先將茄子洗淨後切段，蒸煮10分鐘至軟熟。

2. 蒸煮後將茄子對切但不切斷，表面刻劃橫紋路。

3. 油煎茄肉面至金黃色，翻面後淋上醬汁煮至收乾，放上飯面再撒上芝麻及葱花點綴，便完成這一道賣相和味道也十分「偽鰻魚」飯的美食。

茄子營養及4大功效（am730製圖） 茄子營養及4大功效（am730製圖） 茄子營養及4大功效（am730製圖） 茄子營養及4大功效（am730製圖）
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