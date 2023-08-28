茄子素食食譜｜日式「偽鰻魚」飯有營又好味 一個步驟止茄子變黑

擁有紫色外皮的茄子（又稱矮瓜、英文egglant），既可炆煮又可蒸炸，又或以大熱的川燒炮製，都深受不少人的喜愛。但除了魚香茄子外，還有很多方法可以烹調這種含有大量水分及營養素的瓜菜，而只要做利用蒸、切、煎三個步驟，就可以將茄子變身成「偽鰻魚」。

茄子怎麼煮才不會變黑？ 茄子是全年皆有供應的瓜菜之一，外皮呈紫紅色，而且皮薄肉嫩，不但水分多，而且含有維他命E及P，以及鉀等營養素。不過，一般在食肆吃到的茄子菜式，大廚為了保持亮麗的顏色，都會用大量食油油炸，若在家食用其實只要用過油約40秒，然後再放進滾水煮一煮，就可以保色又去，用來做涼拌或快炒便可食用。

茄子料理炮製偽鰻魚飯 想為茄子料理菜式帶來一點新意？今次一起跟台灣農糧署的提示，做一道「偽鰻魚」味道的日式蒲燒茄子飯。 材料：中型茄子1隻、芝麻適量、葱適量、白飯、豉油2湯匙、味醂2湯匙、料理酒1湯匙、水1湯匙。

日式蒲燒茄子飯