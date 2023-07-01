荔枝｜貴妃最愛但升糖指數高 糖尿病人留意「一粒荔枝三把火」

貴妃最愛的荔枝主要產期為5到8月，台灣行政院農業委員會農糧署分享，荔枝不僅多汁鮮甜，更含有鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養，但要當心升糖指數高，應避免空腹食用，有需要控制醣分者，可以洽詢醫生意見並酌量食用。

荔枝保存小訣竅：整束冷藏或個別泡鹽水

台灣農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享，夏天來臨，正是品味荔枝好時節。高雄市是臺灣最大的荔枝產地，其中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次為臺中市跟南投縣。

新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便容易失水，產生硬化及褐化，所以購買後可視用途和食用頻率，以整束冷藏或個別泡鹽水冷藏保存。若想將荔枝製作為甜點或飲品，也可以去殼去籽後冷凍保存，最長可保鮮約1個月。

荔枝不僅多汁鮮甜，更含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養，但因荔枝屬於高升糖指數的水果，傳統亦有「一粒荔枝三把火」的俗諺，應避免空腹食用，有需要控制醣分者，可以洽詢醫生意見並酌量食用。