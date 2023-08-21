荷爾蒙失調｜月經紊亂、生暗瘡是荷爾蒙失調？

香港人生活節奏急促，壓力大，作息不定時。當出現經期紊亂、生暗瘡等，都會認為是荷爾蒙失調。然而到底甚麼是荷爾蒙失調？對身體又會造成哪些影響？

婦產科專科醫生李閏婷表示，「荷爾蒙是人體內調節生理功能的重要物質，不同荷爾蒙有不同作用，例如甲狀腺素負責調節新陳代謝、女性荷爾蒙如雌激素、黃體素則負責調節月經、排卵等。當某種荷爾蒙水平過多或過少，就會出現所謂的荷爾蒙失調，導致一系列身體和情緒上的問題。」

引起7類徵狀

荷爾蒙失調可由多種原因引起，包括年齡、生活方式、壓力、藥物、疾病等，這些因素打亂了內分泌系統的正常運作，導致荷爾蒙失調。徵狀方面則因人而異，不同的荷爾蒙失調會導致不同的情況，常見的有以下7類：

