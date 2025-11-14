荷里活明星流行1種飲食法愈食愈瘦 營養師揭4大實行重點

荷里活電影中，主角高挑性感身型總是讓人目不暇給，而原來這些門人瘦身也不靠節食！有營養師指出，近日有1種飲食法在歐美掀起熱潮，無數名人也用這個方法保持體形和健康，而且這種飲食法更不用挨餓，吃飽之餘又可達瘦身的功效。營養師指出，這種飲食法的4大實行重點，並拆解其功效。



荷里活明星流行1種飲食法愈食愈瘦 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，這個飲食法名為PATH飲食法，是由由明星教練兼營養學家設計，荷里活名人和健身族都愛實行這種均衡的瘦身法。她解釋指，這套方法不需要計算卡路里，也不需要秤重，完全是以「自己的手」作為食物份量的指標，簡單且方便執行。



PATH飲食法4大實行重點 高敏敏指，PATH飲食法的核心在於將每餐的食物份量與自己的手大小相對應，讓人輕鬆掌握適量攝取。 每餐具體如下： P(Palm)：手掌大小的澱粉 選擇糙米、番薯、燕麥、藜麥等低升糖指數、富含飽足感的原型澱粉，為身體供穩定能量。

A(Abundant Vegetables)：至少5色蔬菜 包括紅椒、紅蘿蔔、玉米筍、綠色蔬菜等，五色蔬菜可補足膳食纖維與植化素，對腸道健康和抗氧化有助益。

T(Thumb)：拇指大小的健康油脂 橄欖油、牛油果、堅果都是不錯的選擇，有助於吸收脂溶性維他命。 H(Handful)：拳頭大小的優質蛋白質 如雞胸肉、三文魚、雞蛋、豆腐和牛肉，這些都是幫助維持肌肉量的重要食材。

PATH飲食法4大注意事項 不過，高敏敏提醒，在實行PATH飲食法時，還要注意以下4點以避免熱量過多： 少吃加工食品：這樣可減輕身體負擔，確保營養均衡。 少喝含糖飲料：避免血糖波動與脂肪囤積。 油脂、蛋白質勿吃超量：保持油脂不超過拇指大小，蛋白質不超過拳頭大小。 吃飯速度要慢：細嚼慢嚥有助於延長飽足感，預防暴食。 高敏敏再提醒，無論是西方的健康觀念還是東方的養生智慧，其核心價值都是「均衡、適量、吃原型」。PATH飲食法強調攝取多樣的原型食物並掌握適量。適度攝取五色蔬菜、優質蛋白質和健康油脂，再配合規律運動和良好作息，能讓身體更健康、體態更輕盈。

