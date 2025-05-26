莫名覺得心情低落？「3類藥」可能影響情緒 1情況應與醫生反映

有時在服藥後，心情會突然變得不太對勁？莫名感到焦慮、情緒低落，或是有點煩躁？藥物除了常見有腸胃不適、嗜睡、頭痛等副作用外，原來部分藥物也有可能會影響情緒！台灣食藥署日前在fb粉絲團「藥博士 正藥說」表示，有些藥物在治療身體狀況的同時，也可能改變大腦內的化學物質平衡，進而影響心理狀態，因此服用部分藥物後出現情緒波動，其實屬於常見的現象。為此，食藥署也整理了可能影響情緒的藥物類型及原因，並提供調適情緒的方法，讓民眾在用藥期間也能照顧自己的心理健康。