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健康
2025-05-26 18:30:00

莫名覺得心情低落？「3類藥」可能影響情緒 1情況應與醫生反映

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抑鬱

食藥署表示，有些藥物在治療身體狀況的同時，也可能改變大腦內的化學物質平衡，因此服藥後出現情緒波動，其實相當常見。

有時在服藥後，心情會突然變得不太對勁？莫名感到焦慮、情緒低落，或是有點煩躁？藥物除了常見有腸胃不適、嗜睡、頭痛等副作用外，原來部分藥物也有可能會影響情緒！台灣食藥署日前在fb粉絲團「藥博士 正藥說」表示，有些藥物在治療身體狀況的同時，也可能改變大腦內的化學物質平衡，進而影響心理狀態，因此服用部分藥物後出現情緒波動，其實屬於常見的現象。為此，食藥署也整理了可能影響情緒的藥物類型及原因，並提供調適情緒的方法，讓民眾在用藥期間也能照顧自己的心理健康。

服藥後情緒不佳？與荷爾蒙、大腦調節機制有關

食藥署指出，患者在服用下列3類藥物後，可能會出現憂鬱、缺乏動力等情緒不佳的狀況：

  1. 避孕藥：避孕藥的成分通常含有雌激素和黃體素這兩種荷爾蒙，其中由於荷爾蒙會參與到大腦情緒調節的過程，如果荷爾蒙有所變動會導致情緒也一併受到影響。服用口服避孕藥後，因為荷爾蒙平衡被打亂、影響神經傳導物質，有些人可能會因此感到比較抑鬱或敏感。
  2. 安眠藥或抗焦慮藥：短期使用安眠藥可能有助於睡眠安穩，但有些人卻習慣每天都要依賴安眠藥才能入眠。食藥署提醒，長期使用安眠藥可能會干擾大腦的自然調節機制，導致白天情緒不穩定、注意力下降，甚至增加抑鬱風險。
  3. 降血壓藥：某些降血壓藥物如乙型受體阻斷劑，可能降低腎上腺素活性，導致活力降低，讓人精神較低迷。部分人在服用這類藥物後可能會感到疲倦、缺乏動力，或是出現輕微的抑鬱症狀。
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藥物放雪櫃？口服藥丸和膠囊：保持原來包裝，並在開封後半年用內完（am730製圖） 藥物放雪櫃？外用藥物：外用藥膏在開封後可於室溫存放約半年，不建議用小瓶裝，如藥物包裝有破損，或藥膏變色、變硬或發臭等，便要停用（am730製圖） 藥物放雪櫃？眼藥水/膏：眼藥水開封後一個月就要棄掉，有些眼藥部分眼藥水或需要冷藏（am730製圖） 藥物放雪櫃？藥水：糖漿藥水放入雪櫃可能會產生沉澱物，故放室溫即可，開封後當次治療完成便要丟棄（am730製圖） 藥物放雪櫃？栓劑：除非特別說明應冷藏保存，否則栓劑一般放在室溫環境便可，若發現藥物變質或外觀異常便不要使用 （am730製圖） 藥物放雪櫃？胰島素針劑：在未開封時須冷藏保存，若已開封使用中，就要根據指示保存（am730製圖） 藥物放雪櫃？大部分常用藥物可於室溫環境（am730製圖）

情緒不用自己承擔！若難以忍受應與醫生溝通藥物選擇

如果因為服用藥物而導致心理健康受到影響，要怎麼調整？食藥署表示，當心理狀態出現變化、感到情緒低落時，患者可以與信任的親友分享心情，或者是向心理學家諮詢，都有助於壓力的釋放，也提醒患者隨時可以尋求外界的協助，不需要獨自承擔所有的情緒。如果發現藥物副作用太強、導致情緒波動太大，食藥署也建議患者可以直接向醫生或藥劑師反映狀況，討論是否可以使用替代藥物或是調整劑量。不過在領藥時，看到藥袋上密密麻麻的副作用說明，患者也毋須感到緊張，使用藥物不代表一定會發生副作用，而是希望讓患者提早警覺、妥善因應，如有任何問題也要立即諮詢專業醫療人員。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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