菊花功效｜5大菊花禁忌又知唔知？ 凡事沖水降火？ 附營養食譜

菊花（英文：Chrysanthemum）能夠疏散風熱、平肝明目、清熱解毒，Bowtie是次就邀請了中醫為你解構菊花的好處及功效、禁忌、適合人士及正確的食用方法等。

主產於安徽滁州，是菊花中花瓣最為緊密的品種，功效偏平肝陽，對頭痛、眩暈、血壓亢進、神經性頭痛等有很好的治療作用。

常見問題

甚麼季節最適合服用菊花?

菊花最適合在夏季及秋季飲用。秋季是菊花的季節，此時菊花含有最多的營養成分和芳香物質；而對於夏天暑熱、口渴的人來說，飲用菊花茶也是一個很好的選擇。

在食物中加入菊花有助減肥嗎?

有些研究顯示，在食物中加入菊花可以幫助減肥。菊花中的類黃酮成分可以抑制脂肪合成，促進脂肪代謝，從而達到減肥的效果；但仍需要進一步的研究和證實，不能單憑食用菊花就期望減肥效果顯着。

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