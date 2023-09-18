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健康
2023-09-18 15:00:00

菊花功效｜5大菊花禁忌又知唔知？ 凡事沖水降火？ 附營養食譜

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菊花能夠疏散風熱、平肝明目、清熱解毒。

菊花能夠疏散風熱、平肝明目、清熱解毒。

菊花（英文：Chrysanthemum）能夠疏散風熱、平肝明目、清熱解毒，Bowtie是次就邀請了中醫為你解構菊花的好處及功效、禁忌、適合人士及正確的食用方法等。 

菊花可用於風熱感冒。

菊花可用於風熱感冒。

甚麼是菊花？

菊花為菊科多年生草本植物，屬頭狀花序，其成包括揮發油，油中為龍腦、樟腦、菊油環酮等，尚含有菊甙、腺嘌呤、膽鹼、水蘇鹼、微量維生素A、維生素B1，氨基酸及刺槐素等。菊花按產地和加工方法不同，可分為「杭菊」、「亳菊」、「貢菊」、「滁菊」。主產於浙江及安徽等地。

菊花的功效及好處

  • 疏散風熱：用於風熱感冒，發熱頭痛
  • 平肝明目：用於目赤腫痛，目暗昏花，頭痛眩暈，驚風
  • 清熱解毒：用於疔瘡腫毒
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菊花性涼，不宜多喝。

菊花性涼，不宜多喝。

菊花種類繁多，哪種才適合自己?

貢菊

指「黃山貢菊」或「徽州貢菊」，具有明目、疏散風熱、清熱解毒的功效。

杭白菊

原產於中國桐鄉，有白菊花和黃菊兩種，相對來說味道更甘甜。具有清熱利咽的功效。

滁菊

主產於安徽滁州，是菊花中花瓣最為緊密的品種，功效偏平肝陽，對頭痛、眩暈、血壓亢進、神經性頭痛等有很好的治療作用。

毫菊

主產於安徽亳縣，陰乾入藥，主要有疏風散熱、解暑明目的功效。

甚麼人適合選用菊花作食材？

  • 經常熬夜的人士
  • 肝火旺的人士
  • 風熱感冒的患者
  • 體內有偏熱症狀（如喉嚨腫痛及眼紅）的人士
菊花適用於喉嚨腫痛時。

菊花適用於喉嚨腫痛時。

菊花的禁忌和注意事項

進食時有甚麼要注意？

如果平時泡茶喝的量不宜太多，8-10朵已足夠，隔夜茶不能飲用。

甚麼情況／人士不適合進食？

菊花性涼，不宜多喝，長期大量飲用也不適宜。以下人士更不宜服用：

  • 體虛胃寒、容易腹瀉的人士
  • 孕婦（因脾胃虛弱，或刺激腸胃，引起肚疼、腹瀉，不利胎兒健康）
  • 免疫力低下者
  • 對菊花過敏的人士
  • 風寒感冒患者

菊花的正確食法

建議每次服用份量為10-15g 最為合適。

營養食譜建議

金銀花菊花甘草茶

  • 【材料】金銀花3g，菊花5-8朵，甘草2g。
  • 【做法】將上述材料洗淨後放入保溫壺，倒入沸水400ml，焗泡15分鐘後適溫飲用。
  • 【功效】清熱解毒利咽。

菊花杞子茶

  • 【材料】菊花5-8朵，枸杞10粒(也可選用黑枸杞)。
  • 【做法】將上述材料洗淨後放入保溫壺，倒入沸水300ml，焗泡15分鐘後適溫飲用。
  • 【功效】清肝明目。

羅漢果陳皮菊花

  • 【材料】羅漢果1個，陳皮3g，菊花15g
  • 【做法】羅漢果洗淨破開，陳皮浸軟去囊，菊花洗淨備用。加入清水1000ml入煲內，放入上述材料，水滾後煮45分鐘即可，適溫飲用。
  • 【功效】清肝潤肺。
食譜︱桑葉菊花茶養肝清肺護皮膚（am730製圖） 食譜︱桑葉菊花茶養肝清肺護皮膚（am730製圖） 食譜︱桑葉菊花茶養肝清肺護皮膚（am730製圖） 食譜︱桑葉菊花茶養肝清肺護皮膚（am730製圖）

常見問題

甚麼季節最適合服用菊花?

菊花最適合在夏季及秋季飲用。秋季是菊花的季節，此時菊花含有最多的營養成分和芳香物質；而對於夏天暑熱、口渴的人來說，飲用菊花茶也是一個很好的選擇。

在食物中加入菊花有助減肥嗎?

有些研究顯示，在食物中加入菊花可以幫助減肥。菊花中的類黃酮成分可以抑制脂肪合成，促進脂肪代謝，從而達到減肥的效果；但仍需要進一步的研究和證實，不能單憑食用菊花就期望減肥效果顯着。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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