萬寧回收藥物計劃 守護環境助減細菌抗藥性 附26個回收地點

若家中有過期藥物，大多數人會直接丟進垃圾埇或倒入座廁沖走，但原來此舉或造成環境污染，甚至有機會令生物產生抗藥性，製造出超級惡菌！萬寧首次與太平山青年商會合作，推出「回收藥物計劃」，收集過期或剩餘藥物正確棄置，保護環境及社區健康。

或造成抗藥性

若將過期藥物或藥餘隨便棄置，藥物的化學成分便會進入堆填區或大海，繼而污染環境和水源，最後經由農作物、食水或海產入身體。如果當中含有抗生素，就可能會引起抗藥性，以及製造出「超級細菌」，如人類受超級細菌感染，抗生素又無效，就變成無藥可醫。香港城市大學研究團隊早前於香港市區河水樣本內檢測到43種藥物殘留，包括18種抗生素，屬全球最多。