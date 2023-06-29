萬寧回收藥物計劃 守護環境助減細菌抗藥性 附26個回收地點

若家中有過期藥物，大多數人會直接丟進垃圾埇或倒入座廁沖走，但原來此舉或造成環境污染，甚至有機會令生物產生抗藥性，製造出超級惡菌！萬寧首次與太平山青年商會合作，推出「回收藥物計劃」，收集過期或剩餘藥物正確棄置，保護環境及社區健康。
或造成抗藥性
若將過期藥物或藥餘隨便棄置，藥物的化學成分便會進入堆填區或大海，繼而污染環境和水源，最後經由農作物、食水或海產入身體。如果當中含有抗生素，就可能會引起抗藥性，以及製造出「超級細菌」，如人類受超級細菌感染，抗生素又無效，就變成無藥可醫。香港城市大學研究團隊早前於香港市區河水樣本內檢測到43種藥物殘留，包括18種抗生素，屬全球最多。
妥善銷毁藥餘
有見及此，萬寧推出「回收藥物計劃」，於6月30日至7月30日期間在26間萬寧藥房分店，設有藥餘回收箱，市民可以將藥餘和過期藥物(不包括藥水及危險藥物)放入其中，萬寧會將之送到有相關牌照的機構妥善銷毁。與此同時，萬寧註冊藥劑師提供免費藥物及用藥諮詢服務，解答市民關於藥物的疑問和協調不同藥物，例如藥物功效有否重複、相沖，以及用藥方法等，希望能從源頭減少藥餘。
藥餘回收箱26間分店地址
- 香港中環遮打道10號太子大廈3樓321-322號舖
- 香港柴灣新翠商場4樓1-11號
- 香港鰂魚涌太古坊康橋大廈地下A舖
- 香港跑馬地成和道25-27號地下
- 香港香港仔大道174-176號地下
- 香港鴨脷洲海怡半島海怡廣場西座1樓122號舖
- 九龍美孚新邨百老匯街69-119號地下99B
- 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR-09號舖
- 九龍鑽石山荷里活廣場377-378號舖
- 九龍觀塘通明街7號地下
- 九龍藍田匯景花園商場3樓L3-1舖
- 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場一樓162號舖
- 九龍佐敦道494-496號晉利商業大廈地下
- 九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖
- 九龍尖沙咀金馬倫道26-28號金壘商業中心地下
- 新界大埔南運路9號新達廣場1樓A048，A049及A050號舖
- 新界大埔太和路12號太和廣場2樓201號舖
- 新界荃灣荃錦中心110-125號
- 新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期地下G016-G017舖
- 新界青衣青敬路33號青衣城二樓216-217號舖
- 新界沙田第一城商場G30-32號
- 新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓2186-90號
- 新界上水石湖墟新豐路122-130號龍霞大廈地下A&B舖
- 新界元朗教育路9-13號興發樓地下7號舖
- 新界將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖
- 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn1樓F68號舖