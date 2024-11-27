萵筍、苦瓜、芹菜等5種苦味蔬菜 助清熱下火盛夏養心

香港夏天熱來愈熱，養生就要從養心食物入手，這時多吃帶有苦味的蔬菜，可以幫助提升心氣，並且有助清熱瀉火，調整心火旺盛，改善失眠及煩躁，而夏天當造的苦味蔬菜就有苦瓜、芹菜、萵筍、苦菜、絲瓜，今日就一起吃「苦」吧！
苦味蔬菜1.苦瓜
苦瓜是最適合在夏季食用的蔬菜之一，因為苦瓜有除邪熱、解勞乏及清心明目的作用，在暑熱天氣食苦瓜更有助清熱解毒、消睏解乏、降血壓及血糖的功效。
苦味蔬菜2.芹菜
芹菜性味甘苦，微寒，有清熱利濕、平肝涼血的功效，並且有助降膽固醇和降血壓。吃芹菜時最好連葉一起食用，因為菜葉含有維他命B2及維他命C比菜莖更高！
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苦味蔬菜 3.萵筍
萵筍亦是性味苦甘及微寒的蔬菜，可清熱化痰、瀉火解毒、利氣寬胸。而且萵筍葉含豐富的磷與鈣，有助促進骨骼的健康，除了涼伴，放湯及清炒也十分美味。
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苦味蔬菜 4.苦菜
苦菜又稱菊苣或苦苣，性味苦寒，可清熱涼血，並且含有胡蘿蔔素、維他命C及鈣質，可幫助去暑熱。
苦味蔬菜 5.絲瓜
絲瓜是夏天當造瓜類之一，不但性味苦甘，更有通經絡、行血脈、涼血解毒的功效。但體虛及容易腹瀉的人，烹調絲瓜時好加入生薑，既可增加食味又能減低涼性。