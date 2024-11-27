萵筍、苦瓜、芹菜等5種苦味蔬菜 助清熱下火盛夏養心

苦瓜是最適合在夏季食用的蔬菜之一，因為苦瓜有除邪熱、解勞乏及清心明目的作用，在暑熱天氣食苦瓜更有助清熱解毒、消睏解乏、降血壓及血糖的功效。

香港夏天熱來愈熱，養生就要從養心食物入手，這時多吃帶有苦味的蔬菜，可以幫助提升心氣，並且有助清熱瀉火，調整心火旺盛，改善失眠及煩躁，而夏天當造的苦味蔬菜就有苦瓜、芹菜、萵筍、苦菜、絲瓜，今日就一起吃「苦」吧！

苦味蔬菜1. 苦瓜

苦瓜是最適合在夏季食用的蔬菜之一，因為苦瓜有除邪熱、解勞乏及清心明目的作用，在暑熱天氣食苦瓜更有助清熱解毒、消睏解乏、降血壓及血糖的功效。

苦味蔬菜 2.芹菜

芹菜性味甘苦，微寒，有清熱利濕、平肝涼血的功效，並且有助降膽固醇和降血壓。吃芹菜時最好連葉一起食用，因為菜葉含有維他命B2及維他命C比菜莖更高！

苦味蔬菜 3.萵筍

萵筍亦是性味苦甘及微寒的蔬菜，可清熱化痰、瀉火解毒、利氣寬胸。而且萵筍葉含豐富的磷與鈣，有助促進骨骼的健康，除了涼伴，放湯及清炒也十分美味。