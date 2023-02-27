著涼鞋、搽藥膏無效？破解香港腳三大迷思

香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳!?」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好!?」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好!?」

足癬(Athlete's foot)俗稱香港腳，是一種遭霉菌感染所造成的皮膚疾病，尤其春夏高溫又潮濕，適合霉菌生長，是香港腳的好發時節。雙和醫院皮膚科主任施怡賢表示，香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳？」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好？」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好？」其實，香港腳治療並不困難，只要找出癥結並予以改善，就有機會根治，踏出乾爽暢快的步伐。

香港腳四大型態：

泡：紅疹水泡 厚：角質增厚 縫：指縫脫皮 爛：皮膚潰爛

迷思一 香港腳、汗皰疹 傻傻分不清楚？

曾有患者出現脫皮、小水泡，原以為是汗皰疹，就醫評估後卻發現是香港腳，疑惑問：「可是我的腳又不會癢，香港腳不是會癢嗎？我這個完全不會癢耶！」

香港腳其中一種表現形態與汗皰疹的相似，可能出現小水泡、足部側面有紅疹，偶而搔癢感，因此民眾容易搞混。不過是否為香港腳，看的並非單純「癢不癢」，而是要綜合上述四大型態表現來判斷，且香港腳較常「單腳出現」，而汗皰疹則是較常「對稱出現」，但臨床上也不少非典型表現，增加診斷困難度。

民眾若是出現上述症狀卻長年無法解決，或是擦藥後症狀時好時壞、反反覆覆，治療看不到終點，可到專門的醫療院所進一步做顯微鏡檢查，取足部皮屑確認是否有霉菌菌絲，門診當天即可釐清診斷，正確用藥改善狀況。