葡萄膜炎｜無故眼痛應求醫 葡萄膜炎或潛藏嚴重疾病

無故眼痛應求醫 葡萄膜炎或潛藏嚴重疾病

以中國發病率推斷，葡萄膜炎影響本港萬多人，患者會出現眼睛紅、腫、痛等徵狀。惟不少患者掉以輕心，但如屬自身免疫性葡萄膜炎，則可能致盲，又或潛藏了嚴重疾病，應及早求醫。中大醫學院研究團隊亦發現此症的發病機制，而且已有藥物具備療效，有望成為新療法。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，葡萄膜為眼球內層組織，位於鞏膜(眼白)和視網膜之間，具有遮光、供應眼球營養的功能。「葡萄膜炎的成因可能是細菌或病毒感染，而更大部分為免疫系統誤認葡萄膜屬外來物並加以排斥，引致發炎。」 或使眼珠變形 患者眼睛除了會有紅、腫、痛、視力模糊的徵狀之外，發炎細胞也可能會積聚於角膜內皮，又或白血球積聚於前房，嚴重者甚至會因為虹膜發炎而黏連到晶體，令瞳孔未能放大或縮小，也令眼珠變成非圓形。譚智勇強調，「不少患者都忽視了細微徵狀，所以首次求診時已出現併發症。由於自身免疫性葡萄膜炎可能與其他自身免疫疾病如強直性脊椎炎等同時出現；又或患上淋巴瘤而引起類似徵狀，均屬嚴重疾病，因此如眼睛無故紅、腫、痛，建議立即求醫。」