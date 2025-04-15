蒸一蒸 縮細前列腺

良性前列腺增生是一種常見於40歲以上男士的疾病，發病率隨年齡上升，一旦對生活造成影響或出現併發症，便應考慮盡快處理，包括藥物以及傳統或較新式的手術。 泌尿外科專科醫生黃家榮表示，根據解剖學研究，60歲以上男性大約五成有良性前列腺增生，70歲以上比率更增至八成。「除了年齡因素，家族遺傳、病人本身患有肥胖、糖尿病或代謝綜合症，也可能增加良性前列腺增生的風險。」

持續增生致小便障礙 患者早期一般不會有症狀，但隨著年紀前列腺持續增生，有機會阻塞尿道而開始出現小便障礙，常見症狀包括：

1. 尿流細弱、斷斷續續；

2. 小便時要靜待一會才可以開始排尿；

3. 排尿時要比過往用力；

4. 排尿不清；

5. 尿頻、尿急、夜尿。

「若病情嚴重會出現併發症，例如急性尿瀦留、尿道炎、膀胱結石、血尿等，」黃家榮說，「如患者出現中度以上的症狀，或已影響生活，一般建議盡早處理，避免出現併發症。」 傳統手術或減生育能力 處理方面，黃家榮表示若未有併發症，可以嘗試藥物治療，包括α-受體阻滯劑和5α-還原酶抑制劑，均需要長期服食才可維持療效。假如藥物效果不理想便須考慮手術治療。「傳統經尿道前列腺切除手術(TURP)已經使用多年，成效理想，復發率低，但手術入侵性較高，患者須接受半身或全身麻醉，住院2至4日，也有潛在併發症如出血等風險。此外，七至八成患者術後會出現逆行射精，即射精時精液倒流進膀胱，雖然不影響健康，但有可能影響性生活質素和生育能力。」



多種新技術面世 近年有不同的新技術面世，包括激光前列腺剜除術、前列腺水蒸氣治療、前列腺提拉術等。「二十多歲健康年輕人的前列腺大約重20克；若重30至80克就屬於中度增生，80克以上屬嚴重增生。激光前列腺剜除術較適合嚴重增生的情況；前列腺水蒸氣治療及前列腺提拉術則可在監察麻醉下進行，通常患者可以即日出院，主要適用於中度增生的前列腺。」 5年療效仍可維持 前列腺水蒸氣治療的做法，黃家榮解釋，「將內窺鏡放進尿道，再用特製的針頭刺穿前列腺，然後在前列腺不同位置注入經加熱無菌的水產生的水蒸氣，破壞增生的組織，過程約10至15分鐘。病人體外沒有傷口，術後前列腺會腫脹，所以要放置導尿管數天，幫助排尿。通常患者可即日出院，數天後返回診所拔掉導尿管，嘗試小便。其他手術風險包括排尿疼痛、輕微血尿、精液有血、尿道感染等，一般都較短暫和輕微。」 「蒸一蒸」後，壞死的前列腺細胞會逐漸被身體吸收，通常前列腺會在術後第二周開始逐漸縮小，並且在其後數月持續縮小，減輕阻塞尿道的症狀。臨床研究顯示，病人一般在術後一個月左右開始感覺到症狀改善，3個月後改善的程度更明顯，術後6個月達至改善的高峰。術後5年療效大致可維持，需要再接受前列腺增生治療的比率約4.4%。