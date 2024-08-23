蒸氣治療前列腺良性增生 保住性功能

前列腺良性增生為一種退化性疾病，在50歲或以上的男士中，就有五至七成因增生而導致下泌尿道症候群。泌尿科專科醫生羅德儁指，不論藥物或手術治療也可能出現副作用，包括頭暈及影響性功能等。

併發症降生活質素

當男士年紀漸長後，前列腺會以每年約2%的速度增大，並有可能壓住尿道，導致下泌尿道症候群，症狀包括用力才能小便、小便慢、斷斷續續及「屙唔清」等。羅德儁指，下尿道問題除了有以上症狀外，也可能因此出現併發症，例如因增加夜尿次數而影響睡眠質素。另外前列腺肥大會導致膀胱出口位出現阻塞，患者小便時需要更用力，長遠有可能令膀胱肌肉肥大，甚至纖維化，影響彈性及膀胱機能。羅德儁續指，前列腺肥大引起的其他併發症包括尿道感染、血尿、生石、急性尿瀦流及影響腎功能等。