蒸氣治療前列腺良性增生 保住性功能

前列腺良性增生為一種退化性疾病，在50歲或以上的男士中，就有五至七成因增生而導致下泌尿道症候群。泌尿科專科醫生羅德儁指，不論藥物或手術治療也可能出現副作用，包括頭暈及影響性功能等。
併發症降生活質素
當男士年紀漸長後，前列腺會以每年約2%的速度增大，並有可能壓住尿道，導致下泌尿道症候群，症狀包括用力才能小便、小便慢、斷斷續續及「屙唔清」等。羅德儁指，下尿道問題除了有以上症狀外，也可能因此出現併發症，例如因增加夜尿次數而影響睡眠質素。另外前列腺肥大會導致膀胱出口位出現阻塞，患者小便時需要更用力，長遠有可能令膀胱肌肉肥大，甚至纖維化，影響彈性及膀胱機能。羅德儁續指，前列腺肥大引起的其他併發症包括尿道感染、血尿、生石、急性尿瀦流及影響腎功能等。
治療方式
現時治療前列腺良性增生主要透過藥物及手術治療，藥物包括α-受體阻滯劑(alpha-receptor blockers)及5-α還原酶抑制劑(5-alpha-reductase inhibitors)。前者減低前列腺內及膀胱頸平滑肌的張力，令尿道擴闊更易排尿；5-α還原酶抑制劑就幫助縮小前列腺，減輕症狀。羅德儁解釋，藥物治療的副作用較多，有頭暈及鼻塞等，5-α還原酶抑制劑則可能導致性慾減退、乳房腫脹、不舉；而當藥物未能有效解決症狀，或副作用太強烈時，就會考慮以手術方式處理。
不影響性功能
經尿道前列腺切除術傳統上一般會以全身麻醉進行，相對造成較大創傷，住院時間為3日，其後遺症主要影響性功能，約有7%患者不舉及五至七成有逆行射精的情況。如果想將治療副作用減輕，則可考慮較新的前列腺水蒸氣熱力治療，其原理是透過水蒸氣加壓，經特別儀器將水蒸氣打入前列腺裡面，蒸熟前列腺，並由身體將前列腺組織吸收。羅德儁稱，當前列腺組織減少後，就可改善因前列腺壓住尿道而出現的下尿道問題。
手術一般以監察麻醉或局部麻醉的方式進行，需時30至40分鐘，傷口在前列腺的表面，創傷較細，不會影響性功能，患者如恢復正常可即日出院。