蕁麻疹發作痕到冇得瞓 中醫調整體內陰陽治癢

謝先生長期受「癢」困擾，尤其是天氣悶熱、洗熱水澡都會讓他奇癢無比，至診間就診跟醫師抱怨，癢起來時會腫成一個個大小不一的腫塊，甚至會癢到睡不著，全身、雙手滿滿的抓痕。為謝先生治療的中醫師曾偉婷經問診把脈後表示，此種搔癢為蕁麻疹，並開立藥物治療，並囑咐睡前服用，以降低搔癢發作機會以利睡眠，服藥一周後，已明顯降低搔癢頻率，最值得高興是能好好睡覺。

曾偉婷醫師表示，近日天氣變化大，像謝先生有蕁麻疹症狀至門診求助的患者也逐漸增多，更值得注意的是，其中不少患者曾確診新冠肺炎，也紛紛出現蕁麻疹皮膚搔癢的後遺症。