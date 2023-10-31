蕁麻疹非小事 可致失眠 抑鬱

俗稱「風癩」或「風疹」的蕁麻疹十分常見，有研究指一生發病率高達20%。蕁麻疹大多「來去如風」，未必需要求醫，但如果情況嚴重，例如反覆發作，影響外觀和生活質素，就有必要作出診治，以免引起情緒病、睡眠窒息症或其他代謝疾病等。
皮膚科專科醫生陳厚毅表示，蕁麻疹可在身體各處出現像蚊叮的「膨疹」，形狀大小不一，並具遊走性，令人極痕癢；能夠在短時間內消退不留疤痕，但可突然重新出現，「如出現在皮膚深層組織或黏膜，就會形成『血管性水腫』，若發生在舌頭和喉嚨，或致呼吸困難。」
緊身衣物可誘發
蕁麻疹的誘發因素也不少，例如一些較緊身的衣物、情緒壓力、天氣冷或熱、某些食物或藥物、飲酒都有可能，若屬沒有特定誘因的慢性自發性蕁麻疹，則可能與自體免疫機制有關。陳厚毅解釋，「患者血液中存在一些自體免疫抗體，會與肥大細胞的免疫球蛋白E受體結合，令肥大細胞釋放組織胺和炎症因子，於是皮膚組織腫脹、血管擴張而出現紅腫、痕癢徵狀。」
或致其他免疫疾病
雖然蕁麻疹不會直接影響身體健康，但仍大大影響患者生活，例如過往有調查指蕁麻疹痕癢程度是蚊叮的兩倍，83%人在晚間感到痕癢，62%人因而難以入睡。陳厚毅續指，「失眠嚴重的話可引發焦慮和抑鬱，這又會與睡眠質素互為影響；睡眠質素欠佳，亦會提高蕁麻疹風險達2倍，令病情更為反覆難愈。」另一方面，45%蕁麻疹未能受控的患者有中至高風險誘發睡眠窒息症；蕁麻疹患者也可能患上其他自體免疫病、過敏性疾病，癌症風險亦有所上升。
阻止活化肥大細胞
處理蕁麻疹一般會採用抗組織胺藥物，患者需要持續用藥，又或加大劑量，每天要服藥數次，惟研究發現即使將劑量提高至4倍，能夠有效控病的患者亦不足一半。新型治療則採用生物製劑奧馬珠單抗，可阻止自體免疫抗體與肥大細胞結合，避免往後的連鎖反應而紓緩症狀。研究指疹塊和痕癢程度都可減少七成以上，亦對八成患者有效，40%患者更可痊愈毋須再用藥。
病情改善八成
黃女士患上蕁麻疹問題已逾30年，初時情況並不嚴重，以為只是蚊咬、食物敏感。後來到即將生第二胎時，忽然病情變得嚴重，甫生產後即使用類固醇針控制，用藥個多月才得以紓緩。之後蕁麻疹反覆出現，每次維持一個月，期間蕁麻疹會在身上遊走，輪流出現，不勝其煩。黃女士表示，蕁麻疹造成失眠問題，亦為病情感到壓力，有時不自覺地抓損皮膚，夏天也要穿長袖衫來遮掩，大大影響工作和生活。她坦言口服藥療效甚微，只能等待自然好轉。現時正接受生物製劑治療第二個療程(一個療程6針)，發作次數明顯減少，發作時風癩也比過往輕微，改善約八成。