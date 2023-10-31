蕁麻疹非小事 可致失眠 抑鬱

俗稱「風癩」或「風疹」的蕁麻疹十分常見，有研究指一生發病率高達20%。蕁麻疹大多「來去如風」，未必需要求醫，但如果情況嚴重，例如反覆發作，影響外觀和生活質素，就有必要作出診治，以免引起情緒病、睡眠窒息症或其他代謝疾病等。 皮膚科專科醫生陳厚毅表示，蕁麻疹可在身體各處出現像蚊叮的「膨疹」，形狀大小不一，並具遊走性，令人極痕癢；能夠在短時間內消退不留疤痕，但可突然重新出現，「如出現在皮膚深層組織或黏膜，就會形成『血管性水腫』，若發生在舌頭和喉嚨，或致呼吸困難。」

緊身衣物可誘發 蕁麻疹的誘發因素也不少，例如一些較緊身的衣物、情緒壓力、天氣冷或熱、某些食物或藥物、飲酒都有可能，若屬沒有特定誘因的慢性自發性蕁麻疹，則可能與自體免疫機制有關。陳厚毅解釋，「患者血液中存在一些自體免疫抗體，會與肥大細胞的免疫球蛋白E受體結合，令肥大細胞釋放組織胺和炎症因子，於是皮膚組織腫脹、血管擴張而出現紅腫、痕癢徵狀。」 或致其他免疫疾病 雖然蕁麻疹不會直接影響身體健康，但仍大大影響患者生活，例如過往有調查指蕁麻疹痕癢程度是蚊叮的兩倍，83%人在晚間感到痕癢，62%人因而難以入睡。陳厚毅續指，「失眠嚴重的話可引發焦慮和抑鬱，這又會與睡眠質素互為影響；睡眠質素欠佳，亦會提高蕁麻疹風險達2倍，令病情更為反覆難愈。」另一方面，45%蕁麻疹未能受控的患者有中至高風險誘發睡眠窒息症；蕁麻疹患者也可能患上其他自體免疫病、過敏性疾病，癌症風險亦有所上升。