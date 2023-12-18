蕁麻疹｜媽咪有蕁麻疹 怎可不影響BB？

風濕病科專科醫生楊韻妍表示，蕁麻疹大部分成因不明，只有小部分(約4%)與遺傳相關。尤其常見的「慢性自發性蕁麻疹」，基本上沒有特定的致敏原，亦沒發現和產婦「坐月」的習慣有關。

蕁麻疹，俗稱「風癩」或「風疹」。成年人的蕁麻疹一般可以用藥紓緩，但若是產後不久的媽咪出蕁麻疹，往往會有不少疑慮，例如：是否因為我坐月「坐得唔好」，所以有蕁麻疹？

楊韻妍續指，「其實蕁麻疹不具傳染性，若媽咪在產後發現自己有蕁麻疹，毋須擔心會傳染BB。而蕁麻疹與遺傳相關的個案不多，如媽咪在產前已有蕁麻疹，而小朋友又出現疑似蕁麻疹的症狀，例如紅腫、痕癢等，首先需要分清楚是蕁麻疹還是和蕁麻疹無關的『血管性水腫』。確定是蕁麻疹的話，可嘗試追尋是否和食物等有關，趨吉避凶，需要時也可用藥控制。若是『血管性水腫』，通常在眼睛、嘴唇、下體和手腳等部位腫起，嚴重時對BB會有危險，須馬上送孩子到急症室處理。」

若嬰兒有類似蕁麻疹徵狀，要分清是蕁麻疹還是血管性水腫。

嚴重可考慮生物製劑

楊韻妍表示，蕁麻疹第一線治療主要用抗組織胺藥物，第一代抗組織胺較多渴睡等副作用，現時第二代抗組織胺藥物副作用較少。若第一線治療效果不理想，第二線治療也可考慮使用類固醇。此外，若症狀比較多，使用抗組織胺的劑量可以逐步遞增至4倍藥量，仍然有不足的話，則可考慮注射生物製劑。

楊韻妍提醒，「懷孕中的婦女如出現嚴重蕁麻疹，可與醫生商量使用生物製劑，平衡其好處及風險，因生物製劑在動物實驗中並沒有出現顯著對胎兒畸形的情況，毋須過分憂慮及諱疾忌醫。」

每天痕腫極困擾

楊韻妍分享一個個案：一位三十多歲女病人，蕁麻疹十分嚴重，每一天都出疹，長期持續又找不到任何致敏原，因此歸類為「慢性自發性蕁麻疹」，對生活造成很大困擾，因為每天都出現蕁麻疹痕癢腫脹，除了自己不適亦令其他人非常害怕，不知道是否有傳染性。她有服食抗組織胺藥物，但效果不理想，後來改用生物製劑，每月注射一次，效果較明顯，用藥3、4個月後蕁麻疹已不再出現。她至今仍持續使用生物製劑，改為每個半月才注射一次，若蕁麻疹持續不發作的話，未來甚至可考慮嘗試停藥。

找到致敏原可戒口

「成年人蕁麻疹其中一個較易處理的地方，是若發現和飲食有關，可戒食該致敏原食物。但正如上述個案和很多產後媽咪的個案，大部分都屬於『慢性自發性蕁麻疹』，無法透過避開致敏原減少發病，因此應衡量症狀對生活影響的程度，適當用藥控制。」楊韻妍解釋。

尤其服食抗組織胺達4倍劑量的病人，生物製劑是其中一個值考慮的選項，至今的臨床研究以及使用觀察所得，生物製劑治療蕁麻疹發生嚴重副作用的風險相對不高。當然若患者懷孕中或正餵哺母乳，就應向醫生詳細了解，平衡用藥的需要和風險再作出選擇。