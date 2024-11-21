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健康
2024-11-21 12:00:00

薑黃功效｜降膽固醇緩解過敏等5大好處 兩類人有禁忌

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薑黃用途十分廣泛，將它加入食譜一點也不困難。(互聯網圖片)

薑黃用途十分廣泛，將它加入食譜一點也不困難。(互聯網圖片)

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薑黃（Turmeric）是一種具有很高營養價值的食材，常吃對身體有很多好處，包括增強免疫力、幫助降低擔固醇，強大的抗氧化更能減低患病風險，而且用途十分廣泛，將它加入食譜一點也不困難，除了用來製作咖喱，也可加入鮮奶令其變身成營養滿滿的黃金牛奶！

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薑黃功效1 增強免疫力

薑黃素的抗氧化和抗發炎活性成分，能幫助提高人體免疫力。

薑黃功效2 緩解過敏

有動物研究顯示，薑黃素能夠抑制組織氨釋放，從而舒解過敏症狀。

薑黃功效3 降膽固醇

薑黃素有助降低膽固醇，從而減低血管疾病的風險。

薑黃功效4 減緩失智

有研究指常吃以薑黃素製成的咖喱，有助提高腦部功能認知測試的分數，反映此物質有助減緩失智，並有助修補腦部損傷。

薑黃功效5 抗病

薑黃素具有抗氧化功能，有助減少自由基產生。

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薑黃食譜

雖然薑黃素很有益，但患有慢性病及孕婦則應先諮詢醫生意見才好食用。

  • 薑黃牛奶：利用全脂牛奶中的脂肪幫助薑黃吸收，是最方便快速，又能夠幫助薑黃吸收的方式。
  • 薑黃素食咖哩：用薑黃粉與咖哩粉等辛香料煮成的咖喱，和用咖喱塊煮成的不同，不但熱量低很多，還有助燃脂，再加些胡椒，不但香濃好吃又能讓薑黃吸收率更佳。

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