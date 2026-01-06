藝術巴士 多元感官體驗推動共融

友邦嘉年華熱鬧又好玩，不過對於神經多樣性社群的朋友來說，或容易造成感官過載，出現頭痛、心跳加速、煩躁等反應。藝術共融團體Q Plus A藝術基金會再次帶來經過升級改造的感官共融巴士「A巴」，為神經多樣性社群打造一個降噪、調節、再出發的安全空間。

何謂神經多樣性？

神經多樣性指大腦以不同的方式來處理接收到的訊息並與外界溝通和互動的人士，常見類型包括發育遲緩或智力障礙、自閉症譜系障礙(ASD)、專注力失調及過度活躍症(ADHD)、特殊學習障礙、讀寫障礙、運用障礙和抽動綜合症。估計佔全球人口約15%至20%。

成為心靈喘息站

策展人兼Q Plus A藝術基金會創辦人臧傲珊(Amy)指，「『A 巴』再次駛進嘉年華，讓公眾即使身處喧鬧，都能找到一個寧靜空間重整自己。面對外來壓力，和過量感官刺激，任何人都可能有感官和情緒調節的需要，期望『A 巴』可成為城市的心靈喘息站。同時透過模擬體驗及共融工作坊，大眾可更了解神經多樣性社群的挑戰，思考如何實踐真正的共融。」