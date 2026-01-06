藝術巴士 多元感官體驗推動共融

友邦嘉年華熱鬧又好玩，不過對於神經多樣性社群的朋友來說，或容易造成感官過載，出現頭痛、心跳加速、煩躁等反應。藝術共融團體Q Plus A藝術基金會再次帶來經過升級改造的感官共融巴士「A巴」，為神經多樣性社群打造一個降噪、調節、再出發的安全空間。
何謂神經多樣性？
神經多樣性指大腦以不同的方式來處理接收到的訊息並與外界溝通和互動的人士，常見類型包括發育遲緩或智力障礙、自閉症譜系障礙(ASD)、專注力失調及過度活躍症(ADHD)、特殊學習障礙、讀寫障礙、運用障礙和抽動綜合症。估計佔全球人口約15%至20%。
成為心靈喘息站
策展人兼Q Plus A藝術基金會創辦人臧傲珊(Amy)指，「『A 巴』再次駛進嘉年華，讓公眾即使身處喧鬧，都能找到一個寧靜空間重整自己。面對外來壓力，和過量感官刺激，任何人都可能有感官和情緒調節的需要，期望『A 巴』可成為城市的心靈喘息站。同時透過模擬體驗及共融工作坊，大眾可更了解神經多樣性社群的挑戰，思考如何實踐真正的共融。」
有助情緒穩定
「A巴」下層設「感官調節」聽樂體驗，採用職業治療界發展的「聲音為本介入」為大腦提供有組織的聽覺刺激，註冊職業治療師Fiona Lee指，這個體驗配合身體動作和呼吸，可促進感覺處理、自我調節、專注和情緒穩定。下層車尾「觸覺感官牆」設有不同的紋理區域，提供由柔軟到有阻力的觸覺和本體覺(肌肉關節感覺)輸入，用雙手重複動作，為多餘能量提供安全出口。「A 巴」上層的寧靜室內設有重壓被和豆袋椅，將重壓被蓋在肩膀至腰部，或坐在豆袋椅上，感受被承托和包覆的安全感。
擁抱多元
另一方面，公眾可以在車上用畫作描繪自己的面孔、情緒，展現獨特的自己，並與其他作品結合成「織共融」。Amy認為，透過藝術，可讓每個人得以看見與理解彼此，欣賞差異，擁抱多元，共同編織更包容的社區。senkoo創辦人Joseph Luk表示「A巴」的設計同時融入環保概念，「巴士本身已是第三個生命，在接載乘客之後，曾做過音樂會的控制台，現時成為『A巴』；車身上的貼士亦用上可回收的環保物料打造；『觸覺感官牆』利用3D打印製成，原料逾半為3D打印的回收物料。」
「A 巴」
展出日期：即日起至3月1日(星期日)
展出時間：中午12時至晚上10時(非高峰日子)、上午11時至晚上11時(普通日子及高峰日子)
展出地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間友邦嘉年華
共融活動報名連結：https://busa-qplusa.rsvpify.com/
*神經多樣性相關人士可發送電郵至[email protected]。電郵標題註明「索取邀請碼」，並附上《殘疾人士登記證》以作核實。Q+A將會回覆邀請碼，以供網上平台報名時使用。