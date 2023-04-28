藝術治療 助子女走出父母患癌陰霾

癌症治療不但折騰患者身心靈，同住家人的情緒亦可能受影響。香港癌症基金會彩虹會服務使用者迪雅確診癌症後，因少了與兒子接觸而導致母子關係疏離及轉差，兒子其後獲安排藝術治療工作坊，開始懂得控制情緒及表達感受，亦透過活動認識了很多新朋友，變得更開朗。 藝術治療為一種透過藝術創作，去解決及回應心理、情緒或行為問題的治療方式，參與者以藝術創作去表達內心感受、情緒及想法，協助抒發壓抑的情緒，亦可學習解決問題和應對壓力的技能，以達到持久性的改變。

以藝術表達感受 藝術心理治療師Abbie指，藝術治療可廣泛應用於精神復康、身心障礙、癌症患者、長者、兒童及青少年等對象，「癌症患者可透過非言語方式表達情緒，探索及肯定個人內心感受以及患病的影響，提高對治療的適應能力和生活質素。兒童和青少年亦能透過藝術治療表達情感、提高自我形象和自我認同感，並提升他們發展社交技能和解決問題的能力。」 治療計劃和時間表一般會根據服務對象的需要及情況而定，所需時間由幾個月至數年不等。「初期治療次數會較為頻密，每周或每兩周一次，時間約為45分鐘至1小時，以便建立關係和穩定的治療框架，治療師一般會於每6至8次見面時檢視是否達到治療目標。」 患癌後母子關係疏離 迪雅於2019年尾確診第二期淋巴癌，隨後開始接受治療，化療時因為免疫力下降，醫生叮囑要注意健康，避免感染或發燒，以免療程被迫暫停。迪雅擔心會被兒子傳染，故減少與他接觸，只要兒子走近，家人就會大為緊張。

她形容兒子本來很貼心，母子關係非常親密，但患病後由於不能接觸，兒子想擁抱或親吻時均被阻止，迪雅亦因不能提重物而不能抱起兒子，他漸漸不再倚賴及找她，更會拍打她身上的喉管。就算迪雅康復後，仍拒絕與她牽手，經常講出「媽媽是壞人」等說話，母子關係變得疏離及緊張。