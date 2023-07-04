藥物加熱殺死癌細胞 腹腔溫熱化療復發率低

台中慈濟醫院推動腹腔溫熱化療(Hyperthermia)五年，治療成果優異。腹腔溫熱化療中心召集人醫師方佳偉指出，腹膜惡性腫瘤病人接受溫熱化療與減積手術，存活率超過兩年的比例優於外國平均值，表現與先進醫院比較毫不遜色。

腹腔溫熱化療與減積手術 存活率逾兩年

方佳偉表示，腹膜惡性腫瘤病人過去被認為是棘手、難治的極惡性疾病，存活期僅一年，臨床症狀如惡性腹水、腹脹、腸胃道阻塞無法進食、嚴重營養不良等，對生活品質影響極大。接受腹腔溫熱化療後，存活超過五年的病人比率不低，即使復發仍能控制病情。

追蹤到2022年資料，證實積極治療成果及慎選病人的重要性，台中慈濟醫院腹腔溫熱化療中心從2017年至今，目前已服務近一百位病人。