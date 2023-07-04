藥物加熱殺死癌細胞 腹腔溫熱化療復發率低

台中慈濟醫院推動腹腔溫熱化療(Hyperthermia)五年，治療成果優異。腹腔溫熱化療中心召集人醫師方佳偉指出，腹膜惡性腫瘤病人接受溫熱化療與減積手術，存活率超過兩年的比例優於外國平均值，表現與先進醫院比較毫不遜色。
腹腔溫熱化療與減積手術 存活率逾兩年
方佳偉表示，腹膜惡性腫瘤病人過去被認為是棘手、難治的極惡性疾病，存活期僅一年，臨床症狀如惡性腹水、腹脹、腸胃道阻塞無法進食、嚴重營養不良等，對生活品質影響極大。接受腹腔溫熱化療後，存活超過五年的病人比率不低，即使復發仍能控制病情。
追蹤到2022年資料，證實積極治療成果及慎選病人的重要性，台中慈濟醫院腹腔溫熱化療中心從2017年至今，目前已服務近一百位病人。
藥物加溫殺死癌細胞 無明顯副作用跟併發症
方佳偉說明，腹腔溫熱化療做法，是先開刀清除肉眼可見的所有腫瘤，把化療藥物加溫注入病人腹腔，浸泡殺死肉眼看不到的腫瘤細胞，再洗出藥物，整個過程約90分鐘。臨床成效顯示，腹腔溫熱化療對胃癌、大腸癌與卵巢癌擴散的病人幫助最為明顯，且透過有經驗的團隊執行腹腔溫熱化療減積手術，沒有明顯的副作用跟併發症。
胃癌及大腸癌患者 腹腔溫熱化療復發率低
以胃癌四期合併腹膜轉移的65歲男性為例，一般外科主任余政展進行手術切除全胃，並清除肉眼可見擴散到大腸與肝臟腫瘤，術中再進行溫熱化療，前年底手術至今恢復良好，追蹤腫瘤一年半未再復發，體重從本來的50公斤增重到62公斤，對治療效果極為肯定。另一位50歲男性，大腸癌合併腹膜轉移第四期，臨床經驗平均存活不到兩年，治療後追蹤腫瘤3年未再復發。
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