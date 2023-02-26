藥物放何處？入雪櫃唔一定啱 普通藥物放室溫

每個家庭都備有各種常用藥物，如止痛藥、發燒藥等，又或因家中有病人而需要長期用藥，例如糖尿病藥、降血壓藥等。林林總總的藥丸、藥水，儲存的方式亦有所不同，有些可以放在室溫環境，有的則要放入雪櫃，無論放在何處，最好是保持原來包裝保存，並且要避開陽光，以維持藥物的品質和效力。
維持原來包裝
藥物最怕陽光、濕氣和高溫，故此最好維持原來的包裝，例如錫紙殼包裝的藥丸，應該每次服用時壓取所需藥量，並且要保持其他藥丸的外殼不受破壞，以免影響包裝隔絕空氣的功能。瓶裝藥則要每次使用後轉緊以免受潮。至於診所提供的藥包，上面寫有劑量和服用方法，每次拿藥後就要密封防潮。有些人喜歡或需要使用藥盒，建議大家一次最多準備一星期的藥量便好，以免藥丸防潮或變質。
劑型反映儲存方法
不少人都喜歡將藥物放入雪櫃儲存，但大部分常用藥物可於室溫環境，而藥物的劑型可反映所需的儲存方式：
- 口服藥丸和膠囊：保持原來包裝，並在開封後半年用內完。
- 外用藥物：外用藥膏在開封後可於室溫存放約半年，不建議用小瓶裝，如藥物包裝有破損，或藥膏變色、變硬或發臭等，便要停用。
- 眼藥水/膏：眼藥水開封後一個月就要棄掉，有些眼藥部分眼藥水或需要冷藏。
- 藥水：糖漿藥水放入雪櫃可能會產生沉澱物，故放室溫即可，開封後當次治療完成便要丟棄。
- 栓劑：除非特別說明應冷藏保存，否則栓劑一般放在室溫環境便可，若發現藥物變質或外觀異常便不要使用。
- 胰島素針劑：在未開封時須冷藏保存，若已開封使用中，就要根據指示保存。
有些藥物經冷藏後，需要解凍才能使用，而解凍後保質期亦各有不同，使用前要詳細閱讀藥物說明書，有疑問就可以向醫生或藥劑師查詢。