藥物放何處？入雪櫃唔一定啱 普通藥物放室溫

每個家庭都備有各種常用藥物，如止痛藥、發燒藥等，又或因家中有病人而需要長期用藥，例如糖尿病藥、降血壓藥等。林林總總的藥丸、藥水，儲存的方式亦有所不同，有些可以放在室溫環境，有的則要放入雪櫃，無論放在何處，最好是保持原來包裝保存，並且要避開陽光，以維持藥物的品質和效力。

維持原來包裝

藥物最怕陽光、濕氣和高溫，故此最好維持原來的包裝，例如錫紙殼包裝的藥丸，應該每次服用時壓取所需藥量，並且要保持其他藥丸的外殼不受破壞，以免影響包裝隔絕空氣的功能。瓶裝藥則要每次使用後轉緊以免受潮。至於診所提供的藥包，上面寫有劑量和服用方法，每次拿藥後就要密封防潮。有些人喜歡或需要使用藥盒，建議大家一次最多準備一星期的藥量便好，以免藥丸防潮或變質。