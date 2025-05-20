藿香正氣散｜熱焗濕重+細菌夾擊好易中招？即睇藿香正氣散4大功效 Do姐都推介！

立夏之後，香港正式踏入漫長嘅夏天。天氣又濕又熱又焗，搞到個人濕氣重，容易腸胃不適、冇胃口、有時仲有腸胃不適症狀！加上呢啲天氣細菌特別容易滋生，周圍都有人病，出入公共場所或者去旅行，真係好易中招！呢個時候，你需要Do姐都推介嘅「京都念慈菴藿香正氣散」！

自新冠疫情後，大家對中成藥嘅認識都多咗。好多人都知道，藿香正氣散係其中一隻可以預防同治療新冠嘅中成藥。但其實，藿香正氣散嘅功效仲有好多！呢個歷史悠久嘅中藥方劑，絕對係屋企同旅行嘅必備良藥！

藿香正氣散｜源自宋代《太平惠民和劑局方》 化濕理氣 提升人體自我恢復力

藿香正氣散源自宋代《太平惠民和劑局方》，藥性較溫和，方中並無劇烈中藥。主要成分包括藿香、大腹皮、白芷、生薑等等，可以有效解表化濕、理氣和中。

傳統中醫學角度而言，提升人體正氣，是預防及治療的關鍵。「正氣存內，邪不可干。」，「正氣」就好似現代醫學講嘅免疫力同抵抗力，「邪」就係指致病因素。所以，只要增強正氣，提升抵抗力，就可以抵禦病邪入侵，就算真係中招，病徵都會輕微啲，好得快啲！

點解要揀京都念慈菴藿香正氣散？

快速紓緩：即沖即飲，迅速見效，唔使再慢慢煲中藥。

方便攜帶：獨立包裝，無論去邊都方便攜帶。

唔會眼瞓：服後唔會眼瞓，可以繼續旅程或工作，唔會昏昏欲睡。

藿香正氣散利用芳香、利水、溫燥嘅藥材，將體內多餘嘅濕氣同廢物排出，提升自我恢復力。

藿香正氣散｜4大功效 主治感冒夾濕．暑熱不適．痾嘔吐瀉．水土不服

除咗可以治療及預防新冠輕症之外，藿香正氣散仲可以治療感冒夾濕、暑熱不適、痾嘔肚痛同水土不服等。佢嘅化濕扶正作用，可以調理脾胃，提升身體「正氣」。