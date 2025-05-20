藿香正氣散｜熱焗濕重+細菌夾擊好易中招？即睇藿香正氣散4大功效 Do姐都推介！

立夏之後，香港正式踏入漫長嘅夏天。天氣又濕又熱又焗，搞到個人濕氣重，容易腸胃不適、冇胃口、有時仲有腸胃不適症狀！加上呢啲天氣細菌特別容易滋生，周圍都有人病，出入公共場所或者去旅行，真係好易中招！呢個時候，你需要Do姐都推介嘅「京都念慈菴藿香正氣散」！
自新冠疫情後，大家對中成藥嘅認識都多咗。好多人都知道，藿香正氣散係其中一隻可以預防同治療新冠嘅中成藥。但其實，藿香正氣散嘅功效仲有好多！呢個歷史悠久嘅中藥方劑，絕對係屋企同旅行嘅必備良藥！
藿香正氣散｜源自宋代《太平惠民和劑局方》 化濕理氣 提升人體自我恢復力
藿香正氣散源自宋代《太平惠民和劑局方》，藥性較溫和，方中並無劇烈中藥。主要成分包括藿香、大腹皮、白芷、生薑等等，可以有效解表化濕、理氣和中。
傳統中醫學角度而言，提升人體正氣，是預防及治療的關鍵。「正氣存內，邪不可干。」，「正氣」就好似現代醫學講嘅免疫力同抵抗力，「邪」就係指致病因素。所以，只要增強正氣，提升抵抗力，就可以抵禦病邪入侵，就算真係中招，病徵都會輕微啲，好得快啲！
點解要揀京都念慈菴藿香正氣散？
- 快速紓緩：即沖即飲，迅速見效，唔使再慢慢煲中藥。
- 方便攜帶：獨立包裝，無論去邊都方便攜帶。
- 唔會眼瞓：服後唔會眼瞓，可以繼續旅程或工作，唔會昏昏欲睡。
藿香正氣散利用芳香、利水、溫燥嘅藥材，將體內多餘嘅濕氣同廢物排出，提升自我恢復力。
藿香正氣散｜4大功效 主治感冒夾濕．暑熱不適．痾嘔吐瀉．水土不服
除咗可以治療及預防新冠輕症之外，藿香正氣散仲可以治療感冒夾濕、暑熱不適、痾嘔肚痛同水土不服等。佢嘅化濕扶正作用，可以調理脾胃，提升身體「正氣」。
1. 感冒夾濕
中醫所講嘅「濕」，唔單止係指潮濕嘅天氣，仲指身體入面嘅痰濕。如果本身肺、脾、腎陽氣比較弱，就更容易出現濕重嘅症狀。所以「感冒夾濕」除咗會有普通感冒嘅症狀，例如流鼻水、打噴嚏、頭痛之外，仲會出現腸胃不適，例如水狀肚痾、嘔吐、腹脹等等。藿香正氣散嘅解表化濕功效，啱晒用嚟對付感冒夾濕，就連食生冷嘢引起嘅腸胃型感冒都一樣有效！
2. 暑熱不適
夏天濕氣重，暑濕容易傷脾胃，風寒又傷肺，如果同時感受到夏天暑氣，就好容易病。藿香正氣散係治療暑濕感冒嘅好幫手。
3. 痾嘔吐瀉
香港人鍾意食好嘢，但係如果食得太多或者成日食生冷嘢飲凍飲，就會傷脾胃，搞到「腸胃濕滯」，容易引起嘔吐、肚痛等等。藿香正氣散可以治療肚痛、腹瀉同嘔吐。
4. 水土不服
去旅行最怕水土不服？帶住藿香正氣散就安心晒！如果出現突然肚痛、嘔吐、冇胃口等等，就可以飲藿香正氣散紓緩不適。
藿香正氣散｜水劑vs丸劑vs沖劑
市面上的藿香正氣中成藥有不同劑型，大致可分為水劑、丸劑及沖劑，各有不同利弊。
- 藿香正氣水：含有 40 至 50 度酒精，吸收快，但係味道比較難入口，兒童、孕婦、心臟病患者、高血壓及對酒精敏感人士忌用。
- 藿香正氣丸：吸收及釋放藥效較慢，而且劑量一般較大，需要吞服多粒藥丸，兒童及長者服用時要小心。
- 藿香正氣散：相對水劑更易入口，亦比丸劑較易服用，沖劑易於溶解，吸收及起效快，即沖即飲。
京都念慈菴科學中藥沖劑採用低溫真空技術，將天然藥材嘅有效成分提煉成中藥顆粒，保留藥材嘅精華，不含化學添加劑同西藥成分。沖劑同時可以避免因自行煎藥而造成的濃度使用量不準確，做到精準用藥，更見功效。
每盒4包獨立包裝，即開即沖即飲，方便快捷。飲完唔會眼瞓，打工仔可以保持工作效率，去旅行都唔怕影響行程。仲要係符合GMP 標準嘅廠房製造。一歲以上小朋友都啱飲，媽媽就可以更放心。
Do姐都推介！京都念慈菴藿香正氣散
中成藥註冊編號：HKC-12631
建議零售價：$45.9/盒
銷售點：超市、便利店、個人護理店、各大藥房及網上商店｜京都念慈菴（ninjiom.com）