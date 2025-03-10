蘋果醋功效｜降血壓膽固醇兼減肥 發酵溫度小心免觸禁忌

天然發酵變成「蘋果醋」，其營養價值更豐富，亦是控制血糖和血壓的上佳飲料。(互聯網圖片)

一個蘋果被摘下「吃掉」，其果籽仍可以孕育出一大棵蘋果樹；蘋果經得起歲月浸淫，當歷過天然發酵變成「蘋果醋」，其功效多包括降血壓、膽固醇兼減肥，營養價值亦豐富。以下是4大蘋果醋的益處：

提升免疫力

蘋果醋含豐富乙酸、乳酸、維他命C以及蘋果酸，抗菌特性可破壞無益細菌的細胞膜，有效抵抗大腸桿菌。

降低血壓和膽固醇

有研究指蘋果醋能降低壞膽固醇和三酸甘油脂，減少血管內脂肪堆積，預防高血壓和心血管相關疾病。

提升胰島素敏感性

蘋果醋的乙酸能夠平衡血糖，美國糖尿病協會一項研究指，如餐前將一湯匙果醋混合溫水稀釋飲用，將提升胰島素敏感性達34％，減低患糖尿病風險。

飽肚兼減肥

適量飲用蘋果醋會令身體有飽腹感，抑制食欲。有研究指如餐前飲用，可比平常飲食少攝取200至275卡路里。