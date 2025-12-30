熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 叱咤2025 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
健康
2025-12-30

蘿蔔冬天當造甜美 寒性都啱寒冷天氣養生用

中醫理論將食物大致分為「寒」、「熱」及中性等屬性，例如寒性食物會為身體帶來冷卻效果，熱性食物則有助增溫加暖，藉由進食不同屬性食物有平衡體內寒熱。然而，屬於寒性的蘿蔔（英文︰Radish），為何會適合在冬天寒冷天氣時食用呢？

花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃，食譜有花旗參菊花茶等（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃，食譜有花旗參菊花茶等（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃（am730製圖）

蘿蔔平衡內熱過盛

原來「冬吃蘿蔔」的說法，源於人們為了保暖，於是進食大量熱性食物以增加體內的熱氣，結果卻使身體內熱過盛，這時將蘿蔔入饌就可以帶來平衡的作用。與此同時，蘿蔔含有很多營養元素，有助提高身體免疫力對抗冬季的傳染病高峰期。

蘿蔔豬骨湯

冬天來碗蘿蔔豬骨湯，暖入心。

蘿蔔功效 高纖低卡

以現代營養學而言，100克的蘿蔔只有16千卡，熱量低又有飽感，多吃也不易超標，而且它含有碳水化合物、纖維和蛋白質0.68克，還有人體所需的維他命A、維他命C、維他命K，以及鈣和磷等，對健康更有三大功效：

抗發炎

蘿蔔屬於有抗炎特性的十字花科植物，所含的特定成分被指有助對抗細菌，與中醫認為寒性食物可以清熱解毒的理論不謀而合。

抗氧化

蘿蔔含有大量維他命C及花青素，有助抗氧化及防病。

控血糖

蘿蔔有助增強抗氧化的防禦機制，減少氧化壓力和脂質過氧化，促進葡萄糖攝取和能量代謝，並減少腸道中的葡萄糖吸收，幫助改善及穩定血糖。

蘿蔔壞處︰易刺激腸胃

雖然蘿蔔益處多，但生食容易刺激腸胃，故患有胃病或消化問題的人士宜避免食用生蘿蔔，正在服用薄血藥而要控制維他命K攝取量的患者則要控制食量。

