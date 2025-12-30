蘿蔔冬天當造甜美 寒性都啱寒冷天氣養生用

中醫理論將食物大致分為「寒」、「熱」及中性等屬性，例如寒性食物會為身體帶來冷卻效果，熱性食物則有助增溫加暖，藉由進食不同屬性食物有平衡體內寒熱。然而，屬於寒性的蘿蔔（英文︰Radish），為何會適合在冬天寒冷天氣時食用呢？

原來「冬吃蘿蔔」的說法，源於人們為了保暖，於是進食大量熱性食物以增加體內的熱氣，結果卻使身體內熱過盛，這時將蘿蔔入饌就可以帶來平衡的作用。與此同時，蘿蔔含有很多營養元素，有助提高身體免疫力對抗冬季的傳染病高峰期。

蘿蔔功效 高纖低卡

以現代營養學而言，100克的蘿蔔只有16千卡，熱量低又有飽感，多吃也不易超標，而且它含有碳水化合物、纖維和蛋白質0.68克，還有人體所需的維他命A、維他命C、維他命K，以及鈣和磷等，對健康更有三大功效：

抗發炎

蘿蔔屬於有抗炎特性的十字花科植物，所含的特定成分被指有助對抗細菌，與中醫認為寒性食物可以清熱解毒的理論不謀而合。

抗氧化

蘿蔔含有大量維他命C及花青素，有助抗氧化及防病。