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健康
2023-12-27 16:10:05

蘿蔔冬天當造超甜美 寒性都啱寒冷天氣養生用？

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蘿蔔冬天當造超甜美 寒性都啱寒冷天氣養生用？

蘿蔔冬天當造超甜美 寒性都啱寒冷天氣養生用？

中醫理論將食物大致分為「寒」、「熱」及中性等屬性，例如寒性食物會為身體帶來冷卻效果，熱性食物則有助增溫加暖，藉由進食不同屬性食物有平衡體內寒熱。然而，屬於寒性的蘿蔔（英文︰radish），為何會適合在冬天寒冷天氣時食用呢？

花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃，食譜有花旗參菊花茶等（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃，食譜有花旗參菊花茶等（am730製圖） 花旗參功效多，禁忌是不要與蘿蔔同吃（am730製圖）
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蘿蔔平衡內熱過盛

原來「冬吃蘿蔔」的說法，源於人們為了保暖，於是進食大量熱性食物以增加體內的熱氣，結果卻使身體內熱過盛，這時將蘿蔔入饌就可以帶來平衡的作用。與此同時，蘿蔔含有很多營養元素，有助提高身體免疫力對抗冬季的傳染病高峰期。

蘿蔔豬骨湯

冬天來碗蘿蔔豬骨湯，暖入心。

蘿蔔功效 高纖低卡

以現代營養學而言，100克的蘿蔔只有16千卡，熱量低又有飽感，多吃也不易超標，而且它含有碳水化合物、纖維和蛋白質0.68克，還有人體所需的維他命C、A、K，以及鈣和磷等，對健康更有三大功效：

  1. 抗發炎：蘿蔔屬於有抗炎特性的十字花科植物，所含的特定成分被指有助對抗細菌，與中醫認為寒性食物可以清熱解毒的理論不謀而合。
  2. 抗氧化：蘿蔔含有大量維他命C及花青素，有助抗氧化及防病。
  3. 控血糖：蘿蔔有助增強抗氧化的防禦機制，減少氧化壓力和脂質過氧化，促進葡萄糖攝取和能量代謝，並減少腸道中的葡萄糖吸收，幫助改善及穩定血糖。

雖然蘿蔔益處多，但生食容易刺激腸胃，故患有胃病或消化問題的人士宜避免食用生蘿蔔，正在服用薄血藥而要控制維他命K攝取量的患者則要控制食量。

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