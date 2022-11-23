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健康
2022-11-23 04:29:52
日報

虛勞｜休息不夠會變虧？

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休息不夠會變虧？

休息不夠會變虧？

身體孱弱的人通常被稱為「虧」，而「虧」在中醫的角度是虛勞。註冊中醫師周艷秀解釋，虛勞是一種慢性虛損性疾病，主要因生活過於忙碌、壓力大，以及未獲得足夠休息，超越過勞界線所致，輕則長期全身痠楚乏力，重則甩頭髮、月經混亂及遺精等。
 

中醫師 周艷秀

周艷秀指虛勞是一種慢性虛損性疾病。

《黃帝內經》中提及，每一個人因應先天稟賦及後天養育而形成體質不同，有較強壯及較虛弱的，各人在耗損後恢復的速度亦不同。周艷秀稱，「即使同樣捱夜或做同樣工作，各人的過勞界線都不同。虛勞多因過度飲食、過極情志、過多房事、長期過度飢飽、過勞等而導致，並有5個最常見的病因。」

5個常見病因

稟賦薄弱，體質不強 煩勞過度 飲食不節，損傷脾胃 大病久病，失於調理 誤治失治，損耗精氣

臨床觀察了解病因

中醫診斷虛勞有3個依據，首先是臨床表現，虛勞的徵狀包括消瘦、厭食、氣短、日夜汗多、面容憔悴、手足心熱或手足怕冷、脈浮大或脈虛無力等，其次是了解時間及病因，最後醫師會排除類似的疾病如肺癆及各類癌症。

要治療虛勞，應從多方面著手，包括藥物、運動、針灸、食療等，治療時間亦較長。周艷秀提醒，患者應先諮詢註冊中醫師意見，以了解自己的體質及病情，才安排食療，否則很容易弄巧反拙。

針灸

治療虛勞可由針灸、中藥、運動及食療方面改善。

由根本治療

周艷秀續指，虛勞問題要由根本改善，需要消除引起虛勞的病因。患者應注重養生，順應四季氣候、温度冷熱變化、慎重飲食、忌肥膩、辛辣、重口味之品，亦要配合適量運動，保持規律作息、戒煙酒等。

另外，過極情志及壓力會阻礙康復過程，或加重病徵，患者應著重情志調養，盡量保持輕鬆及愉快的心情，亦可避免再次出現虛勞。

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