蚊叮蟲咬丨蚊蠓傻傻分不清 6種夏天蟲叮咬話你知

夏天除了為大地帶來汗水，也會為惹蚊一族帶來痕到爆炸的「蚊癩」。不論是遠足、跑步或踩單車，例必被蚊叮到一撻撻；尤其是雨後停留在花槽、公園，不消一會雙腳更會被吸血蠓咬到痕癢非常。到底不同種類的蟲咬，患處反應又有甚麼分別？而家教大家分辨6種常見夏天蟲咬：

被蟲咬有乜止痕妙方？ 一般蟲咬的患處呈酸性刺激皮膚，如果單純想止痕，民間智慧最直接的方法是用鹼性物質「中和」患處，例如梘液、梳打粉和具薄荷成分的牙膏。另外冰敷也具有消腫功效，總過來用指甲在患處「打十字」來以痛制癢吧！ 當然，如果痕癢位置有異常，最好還是盡快求醫，根據醫生指示塗抹抗組織胺等藥膏為妙。