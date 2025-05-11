蝶竇發炎膿腫壓迫腦神經 跨科治療挽回視力

一位55歲李先生半年前開始頭痛，甚至偶有劇痛，後來又出現複視、吞嚥障礙、手腳無力，四處尋醫卻不得解。日前頭痛劇烈到衛福部彰化醫院急症室，住進加護病房。經3位跨科主任層層檢查，發現他是鼻竇最深處的左側蝶竇發炎膿腫，壓迫腦神經產生各種症狀，臨床上相當罕見，經內視鏡清除病菌後慢慢復原。
罕見蝶竇炎引發 多重神經症狀
神經內科主任連宮瑩表示，李先生有高血壓病史，平時身體無大礙，卻於半年前開始頭痛，後來再強的止痛劑都無效，看東西影像重疊，脖子肩頸僵硬，下肢無力，反應變得遲鈍，家人覺得不尋常，輾轉求醫，不見好轉。到了日前頭痛欲裂，送到彰化醫院急診室，白血球數飆高，顯見發炎嚴重，送加護病房。
加護病房主任林文培說，懷疑李先生是腦膜炎，經檢查及病程情況予以排除，再經電腦斷層及核磁共振攝影，發現其鼻腔最深處的左側蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍，壓迫到第3至第6對腦神經，才出現頭痛、複視等各種症狀，會診神經內科及耳鼻喉科。
內視鏡清除膿瘍 腦神經症狀消退
耳鼻喉科主任許嘉方表示，一般常見的是鼻竇炎通常伴隨過敏或感冒而來，但很少發生鼻竇最深處的蝶竇單獨發炎，李先生的情況在臨床上很少見，而抗生素已經壓不下病情，病人日漸虛弱，因此緊急手術。經細菌培養，李先生蝶竇內共感染了4種細菌，發炎腫脹，透過內視鏡清除膿瘍，消腫後壓迫腦神經的力道慢慢消失，不再頭痛、複視不見、吞嚥變順，腦神經引起的各種症狀逐漸消退。
頭痛不止＋影像重疊 應盡快就醫診治
許嘉方主任提醒，蝶竇位在鼻孔內的最深處，恰在頭顱的正中央，緊鄰顱腦的重要神經，一旦發炎腫脹可能導致災難性的併發症。統計數據只有1%至3%的鼻竇炎患者會出現蝶竇發炎，也就是說，鼻竇炎很少發生在蝶竇，去壓迫腦神經的病例更是少見。一旦頭痛不止，出現影像重疊等情況，就要特別注意。
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