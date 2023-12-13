熱門搜尋:
旅發局消費券 中大 周海媚 聖誕節2023 南京大屠殺 六合彩 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-13 13:30:05

蟹足腫｜不只用在癌症！蟹足腫影響外觀 放射治療根治解決困擾

分享：
蟹足腫如果是發生在顯而易見之處會因外觀而影響社交生活，也妨礙到衣服的穿搭。

蟹足腫如果是發生在顯而易見之處會因外觀而影響社交生活，也妨礙到衣服的穿搭。

放射治療總被人和癌症聯想在一起，其實，生活中常見的「蟹足腫」也可以用放射治療，簡單有效。48歲的蘇小姐1年前在右後背靠肩處長出蟹足腫，不僅影響外觀，更影響穿搭，透過外科手術合併放射治療，一舉解決困擾。

Ad Block

小傷隆起發癢 當心是蟹足腫

彰化醫院放射腫瘤科吳俊玠醫生表示，蟹足腫起因於皮膚傷口修復時，過度活化的纖維母細胞、發炎細胞失去控制，在不斷進行修復的過程中，導致局部的發炎反應和疼痛，進一步向上隆起而形成疤痕組織，並且向外擴張超過原先的範圍，雖然不會危及生命，但傷口周圍可能持續發紅、發癢，甚至不時有刺痛感。

放射治療

若注射類固醇藥物、冷凍治療、使用矽膠繃帶無效或反覆發作，可以考慮到放射腫瘤科門診評估放射治療。

治療先從保守 後採藥物注射

吳俊玠醫生表示，蟹足腫產生的機制還不清楚，一般認為與體質有關，好發於前胸、耳垂、關節等部位。最讓人困擾的是，如果是發生在顯而易見之處會因外觀而影響社交生活，也妨礙到衣服的穿搭。第一線治療還是以保守治療為主，例如直接在疤痕注射類固醇藥物、冷凍治療、使用矽膠繃帶。若是這些治療皆無效或反覆發作，可以考慮到放射腫瘤科門診評估放射治療。

穿耳

有蟹足腫體質的患者，一定要避免新的傷口產生，譬如說摳抓青春痘、穿耳洞、刺青都要盡量避免。

放射治療降低復發率 這些情況要避免

吳俊玠醫生指出，放射治療首先由外科醫生執行手術，切除隆起擴張的疤痕組織，在手術後的24小時內開始執行放射治療，用電子射束，把放射線的劑量限縮在淺層的皮膚組織，減少其他器官暴露於放射線。而放射線療程35次後，可下降復發率，簡單有效，很快就恢復平整的皮膚外觀。

值得注意的是，對於有蟹足腫體質的患者，一定要避免新的傷口產生，譬如說摳抓青春痘、穿耳洞、刺青都要盡量避免，即使蟹足腫治好了，也無法保證其他位置不會長出新的蟹足腫。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受