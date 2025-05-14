血型不同也能換腎！「這1醫療突破」成功讓弟弟為姊捐腎延命10年

47歲謝小姐在25歲懷孕時檢出蛋白尿，2年後懷二寶再檢出蛋白尿，轉至腎臟科確診局部節段性腎小球硬化症(Focal Segmental Glomerulosclerosis, FSGS)，追蹤治療8年後腎功能仍惡化須透析，家人考量小孩年幼需照料，弟弟同意捐腎給她，但姊弟血型不同，謝小姐B型，弟弟A型，原以為無法進行，臺中榮總醫療團隊以免疫抑制療法成功完成不同血型的活體腎臟移植。術後至今已10年7個月，腎功能正常，謝小姐的養腎秘訣是遵照醫囑用藥、定期回診、飲食均衡，維持穩定心情及作息。

原發性局部節段性腎小球硬化症 好發青少年且惡化快 臺中榮總腎臟科游棟閔主任指出，原發性局部節段性腎小球硬化症是年輕人腎殺手，好發於青少年至40歲，病程惡化快速，病患常確診時即需透析救命，多發性病因可能與體質、遺傳有關，臨床曾見青少年感冒後罹病，他推測謝小姐不排除是因個人免疫問題或懷孕誘發疾病。

不同血型也能換腎 活體腎移植突破免疫限制 為讓末期腎病患有更多換腎機會，醫療發展出不同血型的活體腎臟移植技術，突破血型不同限制。游棟閔主任說明，病患在術前先經血漿置換術、注射免疫抑制劑及凝血功能監測，過濾血液中對捐贈者血型有敵意抗體，防止免疫系統攻擊新腎臟，術後持續服用抗排斥藥，維持腎功能穩定。 游棟閔補充，血型相同腎臟移植平均存活年限15年，但是不同血型移植腎患者免疫力較弱，排斥和感染風險較高，不同血型移植腎使用逾10年實屬不易。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】