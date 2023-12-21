血壓升高原因係塞車？ 氣急攻心原來是汽車廢氣所致

緊張焦慮時血壓會上升，例如早上趕返工要遲到了卻遇上塞車，你會否變得心浮氣燥、不斷爆粗？美國一項新研究就發現，塞車變得燥底，未必是因為情緒太激動或焦慮所致，而是汽車廢氣中的懸浮粒子，確實會令人血壓飆升。

升壓升足一日

美國華盛頓大學一項刊載於《Annals of Internal Medicine》的研究，在2014至2016年期間邀請了16名年齡介乎22至45歲之間的參加者，安坐車內在路上行駛，並監測他們的血壓變化。他們被隨機分到設有或未設置空氣過濾器的汽車。結果坐在沒有空氣過濾車輛的人，血壓升高4.5毫米汞柱，且持續了至少一整天。

研究人員指出，汽車排出的廢氣不只有一氧化碳，也含有PM2.5等懸浮粒子，而車軚煞車時與道路產生的摩擦也會產生懸浮粒子，故此塞車時空氣有害物質的濃度會特別高。