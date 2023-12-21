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健康
2023-12-21 11:30:25

血壓升高原因係塞車？ 氣急攻心原來是汽車廢氣所致

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塞車

緊張焦慮時血壓會上升，例如早上趕返工要遲到了卻遇上塞車，你會否變得心浮氣燥、不斷爆粗？美國一項新研究就發現，塞車變得燥底，未必是因為情緒太激動或焦慮所致，而是汽車廢氣中的懸浮粒子，確實會令人血壓飆升。

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升壓升足一日

美國華盛頓大學一項刊載於《Annals of Internal Medicine》的研究，在2014至2016年期間邀請了16名年齡介乎22至45歲之間的參加者，安坐車內在路上行駛，並監測他們的血壓變化。他們被隨機分到設有或未設置空氣過濾器的汽車。結果坐在沒有空氣過濾車輛的人，血壓升高4.5毫米汞柱，且持續了至少一整天。

研究人員指出，汽車排出的廢氣不只有一氧化碳，也含有PM2.5等懸浮粒子，而車軚煞車時與道路產生的摩擦也會產生懸浮粒子，故此塞車時空氣有害物質的濃度會特別高。

血壓

塞車血壓上升對於本身罹患高血壓及其他心臟問題的病人而言，可能會帶來長遠的影響。

空氣污染或引致中風或心臟病

專家指出，4.5毫米汞柱看似不多，但對於本身罹患高血壓及其他心臟問題的病人而言就可能會帶來長遠的影響。而今次研究亦反映空氣污染並非只影響呼吸系統，也可能與中風及心臟病等有關。

過去的研究顯示，緊張引起的血壓上升，上下壓可以比平時高10至30毫米汞柱或以上，每分鐘心跳亦可能多20下或更多。

如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖）
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