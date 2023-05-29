血壓居高不下？一個療法控制成功 仲可以減藥

58歲的李先生罹患糖尿病、高血壓、第四期腎病已經十多年，雖然他平時對飲食相當節制，也都按時服藥，但血壓依舊降不下來，每天服用四種血壓藥，還是高達150/98 mmHg。經醫生建議接受「腎動脈交感神經阻斷術」，血壓已能降至135/85 mmHg，同時用藥減至三種，血壓也持續維持在正常範圍。
血壓處這數值極為高血壓 慢性腎臟病患者不可不慎
台北慈濟醫院心臟血管科醫生劉冠良說明，血壓是心臟打出血液時在動脈管壁內產生的壓力，受血管壁彈性影響，也與年紀、肥胖、生活習慣息息相關。正常的血壓為120/80mmHg以下，若家中血壓高於130/80 mmHg就屬於高血壓。
高血壓是諸多慢性病的源頭，以腎病為例，高血壓與腎臟的關係相當密切，腎臟血流豐富，慢性腎病的患者經常伴隨高血壓，而高血壓若控制不佳，也會加劇腎病，環環相扣，不得不慎。
「腎動脈交感神經阻斷術」微創術 適用血壓控制不佳患者
相較傳統藥物治療，近年臨床發展出「腎動脈交感神經阻斷術」，並將之運用在高血壓的治療上。劉冠良指出，高血壓成因繁多，其中一項是交感神經活性過強，導致心跳加速、血壓上升，所以手術的處理方式是將導管由鼠蹊部伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性，進而控制血壓。因為是微創方式進行，所以術後復原快，僅須休息一個晚上便能出院；研究顯示無重大副作用，而且降壓效果可以持續好幾年。
此外，劉冠良醫師提到，若是服用三種以上血壓藥仍無法控制血壓者，可考慮此項手術，手術效果因人而異，雖有機會減藥，術後仍要透過藥物、飲食、定期量血壓來加以控制。
高血壓易致心、腦、腎疾病 應及早治療控制
多數高血壓患者在罹患初期沒有症狀，所以不以為意，直到出現腦中風、腎臟病變、心肌梗塞等重大疾病時才會意識到嚴重性。
劉冠良醫生提醒，高血壓控制不良會導致心、腦、腎等全身性疾病，所以控制非常重要，惟有及早控制，才能減少多種併發症發生。
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