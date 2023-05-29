血壓居高不下？一個療法控制成功 仲可以減藥

「腎動脈交感神經阻斷術」是將導管由鼠蹊部伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性，進而控制血壓。

58歲的李先生罹患糖尿病、高血壓、第四期腎病已經十多年，雖然他平時對飲食相當節制，也都按時服藥，但血壓依舊降不下來，每天服用四種血壓藥，還是高達150/98 mmHg。經醫生建議接受「腎動脈交感神經阻斷術」，血壓已能降至135/85 mmHg，同時用藥減至三種，血壓也持續維持在正常範圍。

血壓處這數值極為高血壓 慢性腎臟病患者不可不慎

台北慈濟醫院心臟血管科醫生劉冠良說明，血壓是心臟打出血液時在動脈管壁內產生的壓力，受血管壁彈性影響，也與年紀、肥胖、生活習慣息息相關。正常的血壓為120/80mmHg以下，若家中血壓高於130/80 mmHg就屬於高血壓。

高血壓是諸多慢性病的源頭，以腎病為例，高血壓與腎臟的關係相當密切，腎臟血流豐富，慢性腎病的患者經常伴隨高血壓，而高血壓若控制不佳，也會加劇腎病，環環相扣，不得不慎。