血壓藥要食一世？微創導管手術一次性治療高血壓

根據世界衛生組織統計，高血壓是全球最普遍的慢性病，影響超過十億人口；台灣研究更指出，全台平均每四名成人就有一位罹患高血壓。一旦血壓控制不佳，容易引發腦中風、心肌梗塞及心衰竭等心血管疾病。然而，許多人常因害怕「吃了降血壓藥物後，就得一輩子吃藥才能控制血壓」，或是擔心藥物副作用等因素，而導致服藥依從性不佳。所幸，去年年底美國FDA核准了以一次性的微創導管手術方式控制高血壓，是除了透過藥物控制與生活型態調整以外，最安全有效的治療新技術。

服藥依從性不佳 讓血壓控制打折扣！ 台大醫院心臟血管科主治醫生兼整合醫學科主任王宗道醫生指出，高血壓需要長期穩定控制，而服用降血壓藥物合併日常習慣調整是目前臨床最常見的標準治療模式。不過，雖然藥物治療可以有效降低罹患心血管疾病的風險，但仍有其局限性，像是有藥效半衰期的問題，無法24小時穩定控制血壓，導致部分患者即使每天規律服藥，仍經常在清晨出現血壓偏高的情形。 此外，少數病人在長期服藥後，會出現藥物副作用，加上高血壓症狀不明顯，許多人常因此忘記吃藥，嚴重影響治療成效。曾有研究分析台灣健保資料庫，結果發現，有在規律服用藥物控制的慢性病人只有不到四成，而針對此類患者，手術是很好的治療手段，可以讓血壓長期維持一定幅度的下降，達到預防心血管疾病的目的。

台大醫院心臟血管科主治醫生兼整合醫學科主任王宗道醫生

高血壓治療新科技 術後半年降血壓有感！ 王宗道主任進一步解釋，高血壓導管治療又稱為「腎動脈交感神經阻斷術」，是將導管由鼠蹊部的股動脈伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性並降低腎臟荷爾蒙分泌，進而控制血壓。因屬於微創手術，手術時間短、傷口小、復原快、安全性極佳，一般術後隔天即可出院。 王宗道主任補充，透過手術來治療高血壓，在醫界已有十多年歷史，台灣早在2013年便領先全球執行此種術式，截至目前為止已累積450例的經驗。臨床證實能24小時全天有效控制血壓，且降壓效果可以持續好幾年，根據全球註冊研究顯示，術後3年收縮壓平均較術前可降低18mmHg。對於使用多種藥物仍無法有效控制血壓、藥物依賴性差或是明顯有藥物副作用的病人，高血壓導管治療可以克服患者忘記吃藥或不願意依照醫囑用藥的隱憂。