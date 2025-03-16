血壓量對了嗎？量血壓前、中、後注意「這些」才可獲真實數據！

高血壓是常見的慢性病之一，也是「沉默殺手」，定期追蹤掌握血壓並做好健康管理才能遠離血壓帶來的健康威脅。不過，要怎麼量測血壓才正確呢？大家應以「722」原則居家自我量測血壓，而量血壓前、中、後也要留意相關注意事項才能獲得真實血壓數據。

而且高血壓不是長者的專屬疾病，造成高血壓的成因有很多，包括吸煙、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等，應從年輕時就養成健康生活習慣，做好血壓健康管理。

非長者專屬年輕人也要注意

高血壓有疾病、死亡風險 非長者專屬年輕人也要注意

高血壓有疾病、死亡風險 非長者專屬年輕人也要注意

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血壓怎麼測量才正確？到醫院測量血壓最準確？

不過，高血壓初期往往沒有特別感覺，因此需透過「定期測量」掌握自身血壓狀況。18歲以上人士應定期測量血壓並將血壓值記錄下來，持續追蹤自身血壓數據，才能遠離慢性病保障健康。

但要正確測量血壓應在家裡自行量測，而不是往醫院跑，這是因為在醫院測量血壓時，可能會因為面對穿著白袍的醫護人員而感到緊張，導致血壓不自覺上升，所以為避免「白袍高血壓」以正確掌握血壓狀況，建議18歲以上應每年至少在家以722原則量一次血壓：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

另外，在測量血壓前、中、後也要留意以下注意事項才能準確量測血壓值：

量血壓前：

半小時前應避免吸煙、飲食、洗澡、運動或喝酒、咖啡、茶等，而且不要憋尿，並建議在開始測量前5分鐘應先靜坐休息。

量血壓時：

坐在有靠背的椅子上進行量測，壓脈帶的中心約與心臟水平對齊，綁壓脈帶時鬆緊應可放入約2隻指頭，在測量時需雙腳平放、不說話或移動。第一次量血壓時應左右手各量一次，之後用血壓較高那一手來作為測量標的。

量血壓後：

將血壓數值紀錄在紙本或手機健康管理軟體中，能自我監測血壓變化，也可於就醫時提供給醫療人員了解血壓情形作為診斷的參考依據。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】