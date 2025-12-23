血壓長期升至180！壯男多年吃藥無效 「呢1種治療方式」重拾血管彈性

一名外表健康、無不良嗜好的壯年男性，因血壓長期飆破180 mmHg，伴隨劇烈頭痛與失眠，雖規律服藥與追蹤，但多年來始終無法有效控制血壓，而輾轉到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經心臟內科暨導管室主任鍾偉信醫生檢查後發現，他除了血壓失控，低密度膽固醇(LDL)異常偏高、冠狀動脈亦有明顯狹窄。 為避免血管進一步受損，團隊建議施行立體定位腎動脈交感神經消融術(RDN)，並同步植入第三代鎂合金可吸收支架。治療後患者血壓即降，狹窄血管成功撐開，且未來支架吸收後，血管可恢復自然彈性。

改善頑固型高血壓 RDN+ 可吸收支架修復狹窄血管 在心血管中心安排精密檢查後，由鍾偉信、簡思齊、陳琦棟醫生施以立體定位腎動脈交感神經消融術改善頑固型高血壓，同時針對冠狀動脈病灶植入鎂合金可吸收支架。手術歷時約兩小時，過程順利。隔日患者即可下床活動，且在未服用降壓藥物的情況下，血壓已降至125~135/80~85 mmHg。另外，患者LDL高達200 mg/dL，屬心血管極高危險群，加上近期剛治療腎結石，醫生建議搭配目前最新一代降脂針劑治療，副作用低。 新型可吸收支架保留血管彈性 醫揭使用條件 鍾偉信主任補充，年輕患者若以傳統金屬支架治療，血管會因永久性金屬結構而失去自然舒縮能力。第三代鎂合金可吸收支架初期能穩定撐開血管，一年內約99%會被身體吸收，不會殘留異物或造成長期發炎，對保留未來血管健康十分有利。但前提須血管無嚴重鈣化、長度短、無大分支之情形，才能評估使用。

頑固型高血壓危險更高 對症治療 + 追蹤為不二法門 鍾偉信主任提醒，高血壓與高膽固醇通常沒有明顯症狀，卻是造成心肌梗塞、腦中風、心衰竭與腎臟惡化的主因。尤其頑固型高血壓更容易導致血管脆弱，引發缺血性與出血性中風，風險高於一般高血壓患者。若出現頭暈、胸悶、呼吸急促、視線模糊等症狀，都是緊急警訊。 他再次提醒大眾務必重視五高：高血壓、高血糖、高血脂與高尿酸、高體脂，並保持定期追蹤與治療。在與醫生討論評估後，選擇最適合自己的治療方式，並與醫療團隊建立良好互信，才能把握黃金治療時機，維護心血管健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】