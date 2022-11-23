血壓高用藥無效？小心「腎動脈狹窄」

65歲許先生有三高及心血管狹窄的冠心症病史，近半年來血壓時常失控，後來服用到最大劑量的降血壓藥，其收縮壓卻仍維持在220至240mmHg，降不下來，爆血管的風險極高。醫師找出病患左腎動脈狹窄，進行心導管手術放入支架，血壓才慢慢降下來，解除中風危機。 血壓無法降 一定有原因 衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說，一般常聽到心臟血管狹窄阻塞、心肌梗塞即是急性心血管阻塞，其實，別處的血管也可能狹窄阻塞，只是心血管比較細小，發生的機率比較大；而用最強的藥物都無法讓血壓下降，一定有特殊的原因。

高血壓分兩類 原發性佔九成 王彥翔醫師指出，高血壓分為「原發性」與「繼發性」，原發性佔了九成，被認為和遺傳基因有關，而繼發性高血壓指的是有其他病因所引發，常見的病因有嗜鉻細胞瘤、甲狀腺疾病等，本起個案的腎血管性高血壓也是繼發性高血壓的一種，是因為腎動脈狹窄所引起，主要是腎動脈粥狀動脈硬化造成狹窄。