血壓｜一個簡單運動 每星期3次可以幫手降血壓

你或以為運動強度愈高，效果便愈好，但有研究就發現，靠牆深蹲居然是降血壓的最佳運動之一，帶來的降血壓效果甚至比帶氧運動、阻力運動及高強度間歇訓練更佳！

降血壓效果最佳

一項刊載在《British Journal of Sports Medicine》的綜合分析，涉及270份文獻共逾1.5萬人，以檢視運動與血壓之間的關係。一如所料，各種運動如跑步、步行、踏單車、力量訓練和高強度間歇訓練等都有助於降低血壓。

但令人意外的是，對於降血壓最有效的運動，是靠牆深蹲這種在不移動下收縮肌肉訓練的等長運動。進行這項運動後，血壓可降低8.24/4mmHg，而有氧運動則令血壓下降4.49/2.53mmHg，動態阻力訓練及綜合訓練則分別降低4.55/3.04mmHg及6.04/2.54mmHg，高強度間歇訓練亦可使血壓降低4.08/2.50mmHg。