血太油？10種食物 幫助去脂降膽固醇

高膽固醇是最常見的三高問題，衛生署調查指近半成年人都有血脂異常的問題。血脂主要由膽固醇及三酸甘油脂組成，其中膽固醇又分成俗稱的好膽固醇和壞膽固醇，後者累積在血管就可以引發冠心病及中風！參考哈佛醫學院的建議，利用10種健康食物清除飄浮在血管內的油脂吧！

兩大關鍵：纖維+好油

根據哈佛大學的建議，想透過飲食改善膽固醇主要有兩大關鍵，一是能夠在腸道中直接降低壞膽固醇吸收的纖維，二是減少提供製造壞膽醇原料的好油。所以只要將10種食物融入三餐之中，便有助於降低膽固醇：

1. 燕麥：燕麥含有水溶性纖維，有助減緩腸道吸收速度，延長飽足感，並且為腸內好菌提供食物，從而分泌短鏈脂肪酸及抑制膽固醇生成，亦幫助促進肝臟代謝膽固醇。

2. 大麥及其他全穀物：如同燕麥般含有豐富的水溶性纖維，有助降低心血管疾病風險。

3. 豆類：紅腰豆、扁豆、鷹嘴豆等豆類也提供大量水溶性纖維，而且需要較長時間消化，吃完後飽足感能維持更久，不但有助降血脂，更可以成為減重的好食材。

4. 茄子：熱量低又有大量水溶性纖維，難怪有血管清道夫的美譽。

5. 秋葵：亦是熱量低又含豐富水溶性纖維的蔬菜，而水煮或烘烤都不影響秋葵延緩醣類吸收的效果。