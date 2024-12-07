血尿2個月竟是侵犯性膀胱癌 「三模式治療」保住膀胱！

85歲陳伯伯今年初因出現血尿近2個月，到醫院求治，診查無小便疼痛、腰及腹部疼痛，診斷為無痛性血尿。經由尿路顯影斷層掃描發現陳伯伯右側膀胱壁有一個超過6公分大型腫瘤，內視鏡切片檢查發現腫瘤充滿右側膀胱憩室，因體積巨大而無法以內視鏡完全刮除乾淨，腫瘤切片病理報告顯示為「高度惡性尿路上皮癌」，且已侵犯到膀胱肌肉層。

評估年紀與體能狀況 目標改善血尿症狀、控制腫瘤 由於腫瘤表現高度惡性，有極易侵犯及轉移之風險，臨床上標準治療應安排膀胱全切除手術，但考量陳伯伯有許多內科疾病，接受大型手術發生併發症機率極高。經泌尿科、放射腫瘤科和血液腫瘤科團隊研究討論後，安排接受三模式治療，希望能改善血尿症狀及控制腫瘤。 醫生團隊評估陳伯伯的年紀與體能狀況，以膀胱腫瘤為放射治療的主要重點，輔以適合其體況的化學治療配方，順利完成同步化學放射治療的完整療程，治療效果評估也達成團隊原先設立的目標，後續並未再發現血尿症狀或殘留顯著副作用。

對高齡膀胱癌病人而言，根除性膀胱切除術雖然是標準治療方式，但可能對生活質素造成顯著影響，三模式治療(TMT, Trimodality Treatment)是值得考慮的替代選擇。

三模式治療需審慎評估 安全治療並提升生活品質 仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)血液腫瘤科醫生黃文冠指出，對高齡膀胱癌病人而言，根除性膀胱切除術雖然是標準治療方式，但可能對生活質素造成顯著影響，三模式治療(TMT, Trimodality Treatment)是值得考慮的替代選擇。TMT結合了經尿道腫瘤切除術(TURBT)、放射治療和化學治療，目的是保留膀胱功能並有效控制腫瘤，選擇TMT需要謹慎評估，並與多學科診治團隊進行深入討論，確定對特定病人的適用性，在治療後必須接受長期定期監察，以及時發現可能的復發或進展。這種平衡療效和生活質素的治療方式，為許多不適合接受根除性手術的老年膀胱癌病人提供新的希望。 放射腫瘤科主任盧皓維強調，膀胱癌的三模式治療需仰賴泌尿腫瘤團隊多專科醫生的合作。先經泌尿科醫生執行最大限度且安全的經尿道腫瘤切除術，再經放射腫瘤科醫生標示膀胱內殘餘腫瘤、膀胱全體積和區域淋巴結等區域，依序給予適當的放射線劑量，期間還需腫瘤科醫生輔以同步化學治療。如此才能達到安全治療膀胱腫瘤，同時仍保有生活品質的目標。

中老年人為膀胱癌高危險群 有相關症狀應謹慎就醫 泌尿科劉緯陽主任表示，中老年人都屬於罹患膀胱癌的高危險群，如果解尿時發現有無痛性血尿，甚至解血塊，不分男女都應儘快到泌尿科就診，接受詳細完整的尿路系統檢查，例如：電腦斷層尿路顯影及膀胱鏡等。 另外，老年病人如果罹患侵犯性膀胱癌，當身體狀況已無法承受手術風險時，可考慮同時接受低劑量化療及放射治療，以達到控制和縮小腫瘤的目標，進一步改善生活質素。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】