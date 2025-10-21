血液檢測 揪認知障礙隱性高危者

在香港，認知障礙症死亡數字由2004年的276宗，急增至2024年的1,364宗，20年間增長5倍。嘉諾撒醫院阿茲海默症早期篩查計劃發現，即使蒙特利爾認知評估(MoCA)分數正常，部分人於血液檢測中發現帶有高風險生物標記，建議60歲以上並懷疑有腦退化跡象人士及早接受檢測。 腦神經科專科醫生黃家星表示，認知障礙症相當普遍，「每10個70歲或以上長者便有1人患病；85歲或以上的話每3人就有1人患病。」其中阿茲海默症是最常見的認知障礙症類型，佔所有病例近八成。

腦神經細胞逐漸死亡 阿茲海默症患者大腦的神經元會被澱粉樣蛋白佔據，隨時間神經元之間會形成類澱粉斑，使腦部結構萎縮，引致學習與記憶區功能退化。若大腦神經細胞內的蛋白出現異常，形成神經纖維纏結的話，會令腦細胞逐漸死亡，影響認知能力。黃家星指，患者最初無明顯症狀，及後記憶力開始下降，漸漸影響日常生活，「若到中度認知障礙症，或須協助才可完成一些日常活動；嚴重者無法自理，溝通能力大幅下降，身體功能也逐漸喪失。」 認知滿分也可高風險 早前嘉諾撒醫院推行阿茲海默症早期篩查計劃，共有89名長者參加，先進行蒙特利爾認知評估，再做p-tau217生物標記血液檢測，結果發現56%人MoCA分數正常；老人科專科醫生勞思傑續指，「有36%人屬輕度認知障礙，其餘為中度認知障礙，他們已是延遲診斷，應盡快接受檢查及跟進，以免情況惡化。」MoCA檢測同時發現年紀愈大，認知障礙症風險愈高。 血液檢測方面，48%人帶有高風險生物標記，「值得注意是，他們當中逾66%於MoCA評分屬正常範圍，甚至有17%為滿分。顯示血液檢測在認知受損前能有效識別風險，與MoCA評估相輔相成，有助提高篩查準確度。」

調整生活降風險 勞思傑認為，輕度認知障礙並非「絕症」，而是可通過生活方式調整、認知訓練、營養干預等來積極管理，「例如控制好血壓血糖、戒煙、減肥、做運動，即可大幅降低阿茲海默症的發生率。及早治療亦有助延緩病情進展。」患者可透過社交生活小組、智能激勵訓練、現實導向、懷緬活動治療、藝術/音樂探索治療等，維持腦部活躍；至於藥物方面，傳統可用膽鹼酯酶抑制劑改善記憶、思考等認知功能，以及NMDA受體拮抗劑調節神經傳導物質，預防止神經細胞受損。 認知退化減緩 新型抗澱粉樣蛋白藥物則可去除現有斑塊，並減少類澱粉蛋白積聚。研究指用藥18個月後，早期阿茲海默症患者認知退化減緩，逾半數早期患者治療4年後認知功能有改善或無退化，69%患者維持或改善病情，56%有實質改善。勞思傑建議，患者應及早針對病因作出治療，最大限度地保護神經元，維持獨立生活能力。嘉諾撒醫院總經理許小虎博士鼓勵60歲以上、認為有腦退化跡象人士參加早期認知障礙症資助篩查計劃，了解早期認知障礙症風險、早診早治。