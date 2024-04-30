血癌患者免疫力弱 中醫推枸杞紅棗蓮子粥調節

白血病是臨床上常見的一種血液系統惡性腫瘤，以造血細胞的異常增殖並引發正常血細胞減少為主要特徵。臨床表現主要為發熱、貧血、出血、肝脾及淋巴結腫大、關節疼痛等等。西醫認為其病發生主要與病毒感染、食品污染、濫用藥物及遺傳因素有關。西醫治療白血病主要以化、放療為主，但治療有其副作用，容易導致患者免疫功能降低。而近來研究發現中藥不但具有抗腫瘤作用，也能夠通過免疫調節來殺滅腫瘤細胞。

症狀：心悸、頭暈、無力、自汗或盜汗、五心煩熱、腰膝酸痛、眼睛乾澀、咽乾口燥 治法：益氣養陰 處方：生脈飲和沙參麥冬湯加減

賴睿昕中醫師表示白血病屬於中醫學中的「溫病」、「熱勞」、「虛勞」、「血證」等範疇。邪毒侵襲，入血傷髓為主要發病機制，中醫認為正與邪在疾病發展過程中決定病情變化。白血病的邪實主要指毒和瘀，可用解毒化瘀法，此為祛邪。而白血病的正虛可表現為氣虛、血虛、陰虛、陽虛，虛則補之，此為扶正。祛除體內邪氣，恢復正氣，調整氣血陰陽為中醫治療的主要目的，賴睿昕中醫師說明白血病根據中醫辨證論治又可分為不同證型進行治療。

中醫師白血病食療方 三穴位按摩調解身心

枸杞紅棗蓮子粥

食材：枸杞50g、紅棗5枚（去核）、蓮子20g

作法：將上述藥材洗淨加水適量熬粥

功效：枸杞子針對化療後白細胞或血小板減少的患者，有提升白細胞和血小板的作用；大棗補中益氣，可提升機體免疫力;蓮子補脾益氣、益腎固精，可提升機體免疫力

穴位按摩

百會穴

位置：頭頂正中央，兩耳尖連線中點

功效：百會穴具有寧心安神及鎮靜的作用，可改善白血病患化療後情緒不穩及睡眠障礙的問題

太陽穴

位置：眉尾及眼尾外側凹陷處

功效：太陽穴具有解除疲勞及提振精神的作用，化療後的患者常有精神不振等問題，可借助按壓太陽穴來提振精神

足三里穴

位置：小腿正面，脛骨外側一橫指寬，膝眼下方四橫指處

功效：足三里穴具有調整脾胃功能及改善食慾的功效，按壓足三里穴可改善白血病患因化療後所引發的食慾不振及消化不良等問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】