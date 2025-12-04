血癌致發燒疲倦 易誤認感冒貧血

早前韓國藝人車炫承在社交平台公布確診血癌(白血病)，並公開第二次化療的全程。血癌有多個種類，分期亦有別於其他癌症，並影響治療方式選擇，血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜為大家逐一拆解。 白血病是骨髓內造血幹細胞發生基因變化，產生大量異常、未成熟的白血球(芽細胞)，這些細胞不具備正常免疫功能，並擠佔骨髓，令正常紅血球、白血球及血小板的生產受抑制。廖崇瑜表示，白血病分急性(增長快、症狀來得急)和慢性(病程較緩)，亦分為髓系和淋巴系，視乎源自哪一條造血細胞分化路徑，故臨床分為4類型：急性髓性白血病(AML)、急性淋巴性白血病(ALL)、慢性髓性白血病(CML)和慢性淋巴細胞白血病(CLL)。

成因未完全明確 白血病的成因未完全明確，屬於多因素交疊，而5類人士會有較高風險患上白血病。首先是年齡增長，隨機出現基因突變；其次是遺傳易感或家族史，例如唐氏綜合症等遺傳病患者風險會較高；長期暴露於高劑量電離輻射、苯等化學品人士；曾接受化療或電療；以及患有某些骨髓增生異常綜合症，有可能演變為白血病。 急症入院始發現 由於正常造血功能受抑壓，患者常見「三低」表現，廖崇瑜指，「紅血球低會引致氣促、心悸、面色蒼白、疲倦；血小板低則容易瘀青、流鼻血/牙齦出血、月經量多，嚴重可腦出血/內出血；功能性白血球低會出現反覆或不尋常感染、發燒。其他症狀包括骨痛、關節痛、肝脾腫大、淋巴結腫大、體重下降、夜間盜汗。」 由於早期徵狀不明顯，患者或誤以為感冒、貧血而忽略。到出現急症情況如感染性休克/持續高燒、心衰竭/缺氧、白血球極高致白血球栓塞、播散性血管內凝血、因腫瘤溶解綜合症引起腎功能急跌；又或消化道、泌尿道或顱內大出血，在急症室抽血始發現異常。

治療方式視乎類型 有別於一般癌症，血癌不會採用1至4期區分，廖崇瑜續指，「CML會分慢性期、加速期和急變期；CLL則採用Binet分期系統與Rai分期系統，將病情分3或5個階段；ALL和AML依靠分子標誌與微小殘存病灶(MRD)決定治療策略。」常用治療方法包括化療、標靶治療、免疫治療和造血幹細胞移植(HSCT)，視乎患者白血病類型、年齡、體能狀況及基因變異而定。 「例如CML主要使用酪氨酸激酶抑制劑(TKI)標靶治療，若於加速或急變期須加入密集化療，並考慮HSCT。CLL會使用BTK抑制劑或Venetoclax標靶治療，有需要時使用抗CD20單抗藥物。AML先採用7+3誘導化療，如適合會加入標靶藥。ALL須用多藥化療和中樞神經系統預防藥物，若有高危基因突變，傾向早期加入標靶治療或考慮造血幹細胞移植。」