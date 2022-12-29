血癌｜驚見肝脾腫大患血癌 慢性淋巴性白血病出現6症狀要小心

曾有一名83歲的陳爺爺，解尿困難多時，至醫院看診發現有尿路結石問題，術前進行多項相關檢查時，醫師意外發現，他的白血球數量異常，且肝脾有些微腫大的現象，轉診至血液腫瘤科進一步檢查後，才確診為慢性淋巴性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia，簡稱CLL)。

慢性淋巴性白血病 有症狀才需治療

「病患確診前幾乎沒有相關症狀，這也是多數慢性淋巴性白血病患者的普遍情形。」收治案例的花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科副主任黃威翰醫師表示，慢性淋巴性白血病是一種進展緩慢的疾病，台灣每年新增約150至200人，患者體內會有淋巴球不正常增生的現象，若無症狀，病人只需定期追蹤。在新發病的患者當中，只有一至兩成病人，具有症狀或疾病進展快速，才需要開始接受治療。

慢性淋巴性白血病分為0至4期，0期患者血中淋巴球數量較高，但無疾病相關症狀，進展緩慢；第1期除了血中淋巴球增生外，淋巴腺亦比正常稍微腫大；第2期，血中淋巴球增加、有肝脾腫大現象，淋巴腺可能較正常腫大；第3期，除了血中淋巴球數量增加，伴隨貧血，淋巴腺、肝臟、脾臟都比正常腫大；第4期，除第3期症狀外，還有血小板低下問題。