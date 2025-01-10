血管危機｜高鹽飲食、見頭暈 小心血管指數飆高 唔想成世食西藥 教你1招穩指數強心肌

香港人工作長、經常OT，加上生活節奏急速，快餐則成為了不少人的選擇。快餐雖然方便快捷，但通常含有高鹽分，對健康造成潛在的威脅，特別是有高心血管指數人士需要注意。過量的鹽分不僅會破壞體內鈉與水分的平衡，還會加重心臟和血管的負擔，導致血管上下指數的升高。
高鹽飲食的影響
攝入過多的鹽會導致血液中鈉濃度上升，會令血管收縮和血管壁水腫，進而使血管管腔變窄，導致血流阻力增加，最終導致血管壁超出負荷。長期下來可能導致血管硬化和損傷，進一步加重心血管健康的風險。因此，減少鹽的攝入是控制血壓的第一步。
增強血管彈性與心臟功能
除了控制鹽分攝入外，還需要透過增強血管彈性和心臟肌能，來達到穩定指數的效果。例如規律的有氧運動，可以促進血液循環，增強心臟功能，並改善血管彈性。而中醫養護方面，一些中藥材更是被認為或有助於血管養護，改善血液循環，減少發炎和硬化的風險。
血管指數
五大中草本穩壓降指數
1. 葛根：調理腎臟，改善腎素失調引致的血管收縮。
2. 平臥菊三七葉：排走血液過多鈉，舒張血管，穩定壓力。
3. 帽兒瓜葉：科研證實帽兒瓜葉有效穩定血管上下指數*。
4. 丹參+山楂：維護心肌，強健心臟泵血功能，泵到足夠血液供應給身體及各個器官。
全新維特健靈「輕壓素」 此產品或有助穩定血壓*
維特健靈四高系列「輕壓素」推出全新穩壓防爆膠囊配方，蘊含五大草本提取物（葛根、丹參、山楂、帽兒瓜葉、平臥菊三七葉），有助維持血管舒張，同時穩定血管上下指數，全面維護心臟肌能健康。超過95%用家認同此產品或有助穩定血壓^*，7星期內有效穩定血管上下指數^。
適合人士服用
–關注心血管健康人士
–父母有心血管健康歷史
–經常進食加工及快餐食物人士
–長期處於高壓環境人士
–缺乏運動人士
–肥胖人士
建議服用：每日1次，每次2粒
適合同服西藥人士：每日1次，每次1粒，與西藥相隔兩小時即可
輕壓素 加強配方60粒 – 超過90%用家認同有效穩定血壓^
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