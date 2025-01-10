血管危機｜高鹽飲食、見頭暈 小心血管指數飆高 唔想成世食西藥 教你1招穩指數強心肌

香港人工作長、經常OT，加上生活節奏急速，快餐則成為了不少人的選擇。快餐雖然方便快捷，但通常含有高鹽分，對健康造成潛在的威脅，特別是有高心血管指數人士需要注意。過量的鹽分不僅會破壞體內鈉與水分的平衡，還會加重心臟和血管的負擔，導致血管上下指數的升高。

高鹽飲食的影響

攝入過多的鹽會導致血液中鈉濃度上升，會令血管收縮和血管壁水腫，進而使血管管腔變窄，導致血流阻力增加，最終導致血管壁超出負荷。長期下來可能導致血管硬化和損傷，進一步加重心血管健康的風險。因此，減少鹽的攝入是控制血壓的第一步。