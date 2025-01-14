血管嚴重鈣化治療風險高！「最新治療」用震動疏通血管 減少損傷

台灣安南醫院近期收治3名血管嚴重鈣化患者，其中兩位患者過去曾接受鑽石旋磨術來處理嚴重鈣化斑塊，但因為鈣化病灶太厚，因此仍無法完全擴張血管；另一位患者則是經氣球擴張術後，未能有效撐開鈣化病灶，綜合考慮其風險較高，故未進一步執行鑽石旋磨術。

血管鈣化增加動脈阻塞風險 傳統治療有其不足與風險 「血管鈣化」是心血管疾病中常見的主要挑戰，嚴重鈣化會導致血管狹窄、限制血流，並增加心臟冠狀動脈或周邊動脈阻塞的風險。而傳統治療手段(如氣球擴張或鑽石旋磨術)在處理深層鈣化時可能效果欠佳，甚至有血管破裂等高風險的併發症。此時，血管內震波碎石術(Intravascular Lithotripsy，簡稱IVL)便成了較適合患者的新選擇。

血管內震波碎石術三大優勢 低風險、高效率、精密裝置 安南醫院心臟內科醫生林霈說明，IVL的技術靈感來自腎結石的震波碎石術，透過特製導管在低壓下釋放聲波震動，能夠高效地「震碎」深層與表層的鈣化斑塊，使血管擴張更完全並恢復通暢。他進一步指出IVL的三大核心優勢： 低風險操作：在低壓下操作，減少血管破裂或損傷的風險 高效鈣化處理：能同時作用於表層和深層鈣化，且效果顯著 精密裝置設計：配備 2 個每秒釋放 1 次脈衝的能量發射器，每次手術可釋放多達 80 次脈衝。