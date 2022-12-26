血管阻塞｜小心急性「腳中風」延誤治療恐截肢

徐中和主任指出，醫護團隊務必搶在病人動脈血管阻塞的黃金6到8小時內，確定病人下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。

冬季是心血管疾病的好發季節，血管阻塞發生的機會大幅增加，長輩們除了要小心天冷引發心臟血管硬化，可能併發的心肌梗塞或腦中風外，也要高度警戒包括下肢的「周邊動脈阻塞性疾病(PAOD)」，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽(乾枯發黑)、截肢，也就是俗稱的「腳中風」。

下肢循環阻塞 小心形成血栓

72歲的張奶奶，有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞，以及甲狀腺機能亢進病史，並出現陣發性心房顫動情形，然而，張奶奶還出現右下肢冰冷，並且出現異常疼痛，一周後家人帶張奶奶來中國醫藥大學附設醫院求診，心臟血管中心周邊血管科主任、下肢動脈阻塞治療團隊召集人徐中和醫師檢查後，在郭奶奶的右下肢膕動脈發現血栓，造成下肢血液循環嚴重阻塞。

中國醫藥大學附設醫院召集「24小時溶栓團隊」啟動，立即緊急導管溶栓手術，在黃金時間雙管齊下搶救：運用「機械性取栓(PMT)」與「超音波震碎血栓導管治療」，張奶奶血液循環獲得大幅改善，成功避免截肢的危機，徐中和主任特別提醒，罹患心房顫動的病人，平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓事件的形成。