血糖上升有原因 4種飲食最易帶來糖尿病

很多人以為戒甜便可以避開糖尿病威脅，但其實血糖過高與肥胖及遺傳等因素有關，而日本一項長達十年的研究就更發現，有4種飲食習慣的人，特別容易患上糖尿病，因此鼓勵公眾及早糾正不良的飲食模式，幫助預防糖尿病來襲。

日本京都一間大學的研究團隊，收集及分析近13萬名沒有糖尿病的人士的飲食習慣及健康檢查報告。結果發現有以下4種飲食習慣的人，較容易有糖尿病：

慢慢吃易控制食量

研究人員指出，大部分人都可以控制自己在晚餐後少吃零食、睡前盡量不再進食，但吃太快及不吃早餐的習慣則不易處理，惟吃得太快令人容易吃得太多，導致血糖急升，反之細嚼慢嚥能降低進食後血糖上升的速度，對穩定胰島素分泌及血糖有幫助。至於不吃早餐則會令身體長時間禁食，於是代謝脂肪及分泌游離脂肪酸以供應能量，但游離脂肪酸會阻礙胰島素作用，導致血糖上升。

專家建議大家每一餐都要「慢慢吃」，讓胃部有時間消化食物，也令大腦可以接收飽足感訊號，從而更好控制食量。此外，先進食蛋白質，然後再進食碳水化合物及其他食物，也有助穩定血糖。